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Gazze'deki Çocuklar Savaşın Pençesinde

Gazze\'deki Çocuklar Savaşın Pençesinde

Filistinli çocuklar, Gazze'deki savaş nedeniyle yaşadıkları zor koşulları ve kayıplarını anlatıyor.

21.11.2024 17:27
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GAZZE, 21 Kasım (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah'ta yerinden edilen 14 yaşındaki Filistinli Kemal Mehdi, Gazze'deki savaştan önce okula gittiği, sınıf arkadaşlarıyla buluştuğu ve arkadaşlarıyla oynadığı "güzel hayatını" hatırlıyor ancak 7 Ekim 2023'ten sonra her şeyin değiştiğini söylüyor.

Xinhua'ya konuşan Mehdi, "Babam bizi geçindirmek için çalışıp para kazanırdı. Sağlıklı yiyeceğimiz, suyumuz ve yaşamak için gereken her şeye sahiptik" dedi.

Altı kişilik ailesinin İsrail'in hava saldırılarından kaçmak zorunda kaldığını söyleyen Mehdi, "Birdenbire, hiç habersiz, hayatımızı altüst eden bir savaşın içine düştük" dedi.

Gazze Şeridi'nin güneyine sığınmak için Gazze kentindeki evlerini terk ettiklerini söyleyen Mehdi, "Her gün, her yerde İsrail saldırıları nedeniyle ölümle burun buruna geliyoruz" dedi.

Daha da kötüsü, temiz gıda ve su lüks haline geldi. En yakın su istasyonu kilometrelerce uzakta. Mehdi, ailesine kovayla su getirmek için uzun mesafeler yürümek zorunda. Mehdi, "Başka seçeneğimiz yok" diye konuştu.

Deyr el-Belah'ta yerinden edilmiş bir kız çocuğu olan Sabrin Razi de Mehdi gibi ekmek, konserve yiyecek ve su alabilmek için beş kardeşiyle birlikte uzun mesafeler yürümek zorunda.

Razi, "Lezzetli ve sağlıklı yiyecekleri ve suyu özlüyorum. Savaştan önceki yaşantımı özlüyorum. İnsanın her şeyini kaybetmesi, çocuk olarak haklarımızı kaybetmemiz çok zor" dedi.

Bir yıl içinde 15 kez yerinden edilen 12 yaşındaki kız çocuğu, "Her zaman ölümden bilinmeyen bir kadere kaçıyormuşum gibi hissediyorum ve bir daha asla eski hayatımıza dönemeyeceğiz. Ölmekten korkuyorum" diye konuştu.

UNICEF Sözcüsü James Elder ekim ayında yaptığı açıklamada, "Gazze, Gazzeli bir milyon çocuk için cehennemin dünyada ete kemiğe bürünmüş hali. Günlük hava saldırıları ile askeri operasyonların Filistinli çocuklar üzerindeki korkunç etkisini görüyoruz ve durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor" dedi.

Elder, "Siviller bir yıl önce yoksunluğa katlanmak ya da yerinden edilerek bölgesini terk etmek zorunda kalmak gibi iki acımasız seçenek arasında tercih yapmak zorunda kaldı. Bugün ise yoksunluk Gazze'nin tamamını etkisi altına almış durumda. Tekrar tekrar yerinden edilmek, yalnızca daha fazla acıya ve çocuklar için daha da kötü koşullara yol açıyor" diye konuştu.

Deyr el-Belah'taki yerinden edilmiş çocuklardan olan Adem Seyf, "Dünyanın dört bir yanındaki diğer çocuklar gibi bizim de yaşama, oynama, yeme, öğrenme ve hayatın tadını çıkarma hakkımız var. Yaşlarımızdan daha olgunuz, savaş yüzünden çocukluğumuz elimizden gitti" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Gazze'deki Çocuklar Savaşın Pençesinde - Son Dakika

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