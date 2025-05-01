Gazze'deki Çocukların Eğitim Krizi - Son Dakika
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Gazze'deki Çocukların Eğitim Krizi

UNRWA, Gazze'deki 660 bin çocuğun İsrail saldırıları nedeniyle okula gidemediğini açıkladı.

01.05.2025 15:19
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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 660 bin çocuğun okula gidemediğini duyurdu.

UNRWA'dan yapılan açıklamada, Ajans'ın Gazze'deki çocuklara acil durum eğitimi ve psikososyal destek sağlamayı sürdürdüğü, bunun "çocuklara bir umut ışığı" olduğu belirtildi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze'de zorlukların son derece büyük olduğu vurgulanan açıklamada, "Gazze'de savaş nedeniyle yaklaşık 660 bin çocuk okula gidemiyor." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozarak saldırılarını yeniden başlatması sebebiyle geçici eğitim faaliyetlerinin ciddi bir şekilde etkilendiği ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze'de sivilleri yerinden etme eylemlerinin, Gazzeli çocukların acil ihtiyaç duyduğu ruh sağlığı desteği ve eğlence faaliyetlerine erişimi daha da engellediği kaydedildi.

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurdu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 326 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 50 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 418'e, yaralıların sayısının da 118 bin 91'e yükseldi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Çocuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Çocukların Eğitim Krizi - Son Dakika

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