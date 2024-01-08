 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gazze'deki çocukların özgürlüğü için binlerce güvercin gökyüzüne bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Gazze'deki çocukların özgürlüğü için binlerce güvercin gökyüzüne bırakıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesi ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin kesişim noktasında Filistin ve Gazze'de özgürlüğü elinden alınan çocuklar için binlerce güvercin gökyüzüne bırakıldı. Etkinlikte bir araya gelen vatandaşlar, Filistin ile Gazze'ye yönelik dayanışmalarını göstermek adına gökyüzüne yaklaşık 4 bin civarında güvercin bıraktı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, çocukların ölmediği, özgür olduğu bir dünya için burada olduklarını belirtti.

08.01.2024 - 12:37,
Abone Ol

Gazze'deki çocukların özgürlüğü için binlerce güvercin gökyüzüne bırakıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesi ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin kesişim noktasında Filistin ve Gazze'de özgürlüğü elinden alınan çocuklar için binlerce güvercin gökyüzüne bırakıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesi ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin kesişim noktasında bir araya gelen yüzlerce vatandaş, Filistin Gazze'deki zulme dikkat çekmek ve barış mesajı vermek için farkındalık etkinliği düzenledi. Birecik-Nizip yolunda bir alanda düzenlenen anlamlı etkinlikte, tekbirler eşliğinde Filistin ve Gazze'deki zulme tepki gösterilerek destek mesajları verildi.

Binlerce güvercin barış için gökyüzüne bırakıldı

Etkinlikte bir araya gelen vatandaşlar daha sonrasında ise Filistin ile Gazze'ye yönelik dayanışmalarını göstermek, hain saldırıda şehit olan, gazi olan ve özgürlüğü elinden alınan başta çocuklar olmak tüm masumlara dikkat çekmek adına gökyüzüne yaklaşık 4 bin civarında güvercin bıraktı.

"Çocukların ölmediği, özgür olduğu bir dünya için buradayız"

Etkinliğe katılan vatandaşlardan bazıları, İsrail'in zulmü altında özgürlüğü ve yaşam hakları elinden alınan masum Müslümanlara destek olmak için bir araya geldiklerini ve çocukların ölmediği, özgür olduğu bir dünya için gök yüzüne barışın simgesi olan güvercinleri bıraktıklarını söyledi.

Etkinlik, Gazze halkına destek konvoyu ile son buldu.

Gazze\'deki çocukların özgürlüğü için binlerce güvercin gökyüzüne bırakıldı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Şanlıurfa, Gaziantep, Filistin, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki çocukların özgürlüğü için binlerce güvercin gökyüzüne bırakıldı - Son Dakika


12:06
Acun Ilıcalı 'Ben böyle bir şey görmedim' diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35
Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:26
Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:25
Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:21
Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14
Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
11:00
Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler

Son Dakika
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35 Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:25 Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:26 Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:21 Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14 Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
11:00 Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler
11:00 Eşini 10 yerinden bıçaklayan koca, 'Sadakat' indirimiyle tahliye oldu
10:50 Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 13:08:52. #1.12#
SON DAKİKA: Gazze'deki çocukların özgürlüğü için binlerce güvercin gökyüzüne bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement