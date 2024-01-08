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Gazze'deki çocukların özgürlüğü için binlerce güvercin gökyüzüne bırakıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesi ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin kesişim noktasında Filistin ve Gazze'de özgürlüğü elinden alınan çocuklar için binlerce güvercin gökyüzüne bırakıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesi ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin kesişim noktasında bir araya gelen yüzlerce vatandaş, Filistin Gazze'deki zulme dikkat çekmek ve barış mesajı vermek için farkındalık etkinliği düzenledi. Birecik-Nizip yolunda bir alanda düzenlenen anlamlı etkinlikte, tekbirler eşliğinde Filistin ve Gazze'deki zulme tepki gösterilerek destek mesajları verildi.

Binlerce güvercin barış için gökyüzüne bırakıldı

Etkinlikte bir araya gelen vatandaşlar daha sonrasında ise Filistin ile Gazze'ye yönelik dayanışmalarını göstermek, hain saldırıda şehit olan, gazi olan ve özgürlüğü elinden alınan başta çocuklar olmak tüm masumlara dikkat çekmek adına gökyüzüne yaklaşık 4 bin civarında güvercin bıraktı.

"Çocukların ölmediği, özgür olduğu bir dünya için buradayız"

Etkinliğe katılan vatandaşlardan bazıları, İsrail'in zulmü altında özgürlüğü ve yaşam hakları elinden alınan masum Müslümanlara destek olmak için bir araya geldiklerini ve çocukların ölmediği, özgür olduğu bir dünya için gök yüzüne barışın simgesi olan güvercinleri bıraktıklarını söyledi.

Etkinlik, Gazze halkına destek konvoyu ile son buldu.