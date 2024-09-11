Gazze'deki Çocuklar 'Kayıp Nesil' Olma Tehlikesinde

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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli çocukların eğitim alamamasının onları "kayıp nesil" olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığı uyarısı yaptı.

Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze Şeridi'ndeki okullara ve okul çağındaki çocukların durumuna değindi.

"Okulların artık okul olmadığı yer Gazze." açıklamasında bulunan Lazzarini, İsrail'in saldırılarını başlatmasının ardından UNRWA'nın okullarını yerinden edilmiş Filistinlilere barınma merkezi yapmak üzere kapatmak zorunda kaldığını ifade etti.

Lazzarini, "Çocukları karşılayan sınıflar artık ya yerinden edilmiş ailelerle dolu veya yıkılmış durumda. Okul sıralarının yerini yataklar aldı, çok sayıda okul artık öğrenim yeri değil. Umutsuzluk, açlık, hastalık ve ölüm mekanları haline geldiler." ifadesini kullandı.

"Gazze'deki çocuklar da diğerleri gibi çocuk olmayı hak ediyor"

Gazze'deki yaklaşık 600 bin okul çocuğunun yarısının İsrail saldırılarından önce UNRWA okullarında eğitim aldığını hatırlatan Lazzarini, saldırılar sebebiyle yeni eğitim yılında da okula gidemeyen Filistinli çocuklara dikkati çekti.

Lazzarini, "Çocuklar harap olmuş bir yerin enkazında okuldan ne kadar uzun süre uzak kalırsa, kayıp bir nesil olma riskleri de o kadar artar. Gazze'deki çocuklar öğrenmeyi, başka yerlerdeki diğer çocuklar gibi çocuk olmayı hak ediyor." ifadesine yer verdi.

İsrail, Gazze'de 123 okul ve üniversite yıktı, 11 bin 500 öğrenciyi öldürdü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarında Gazze'de 123 okul ve üniversite tamamen, 335 okul ve üniversite ise kısmen yıkıldı.

Gazze'de eğitim alamayan çocuk sayısı 650 bini aşarken, İsrail saldırılarında 11 bin 500'ü aşkın okul çağındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 20 Filistinli öldü, 94 bin 925 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.