Gazze'deki hamile kadınlar korkunç sağlık koşullarıyla karşı karşıya - Son Dakika
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Gazze'deki hamile kadınlar korkunç sağlık koşullarıyla karşı karşıya

Gazze\'deki hamile kadınlar korkunç sağlık koşullarıyla karşı karşıya

UNRWA, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kalan 150 binden fazla hamile kadının sağlık koşullarının korkunç olduğunu ve risk altında olduklarını belirtti. UNRWA, sosyal medya platformunda paylaştığı bir fotoğraf ile durumu vurgulayarak ateşkes çağrısında bulundu. Ayrıca, Han Yunus'ta zarar görmüş bir okula sığınan Filistinlilerin umutsuzluğunun arttığına dikkat çekildi.

13.05.2024 21:11
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Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle Refah'tan güneye doğru göç etmek zorunda kalan 150 binden fazla hamile kadının, korkunç sağlık koşulları ve risklerle karşı karşıya geldiği konusunda uyarıda bulundu.

UNRWA'nın X sosyal medya platformundan, Gazze Şeridi'nde yeni doğmuş çok zayıf bir bebeğin fotoğrafı paylaşıldı.

Fotoğrafla ilgili olarak "Habibe, küçük bir çadırda doğdu. 2 haftalık, ağırlığı 2 kilodan daha az." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, dünyadaki hiçbir çocuğun bu şekilde acı çekmemesi gerektiği, artık ateşkese ihtiyaç olduğu belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki hamile kadınların durumuna da dikkat çekilen açıklamada, "Gazze'de 150 binden fazla hamile kadın, yerlerinden edilmeleri ve savaş nedeniyle ciddi sağlık koşulları ve risklerle karşı karşıya." ifadesi kullanıldı.

UNRWA bugün daha önce de Han Yunus'ta kuruma bağlı bir okulun görüntülerini yayınladı. Videoda, Filistinlilerin, İsrail'in bir hafta önce başlayan tahliye ikazları nedeniyle saldırılardan ciddi şekilde zarar görmüş bir okula yeniden sığındığı görülüyor.

Yapılan açıklamada, "Filistinlilerin bir kez daha Refah'tan, su ve altyapının bulunmadığı Han Yunus'a göç etmesiyle, dünyanın gözleri önünde yeni bir umutsuzluk düzeyinin ortaya çıktığı" belirtildi.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail Güvenlik Kabinesinin, 10 Mayıs'ta Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onayladığı belirtilmişti.

UNRWA, İsrail saldırılarının hedefindeki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ta 360 bine yakın Filistinlinin bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını bildirmişti.???????

Kaynak: AA

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