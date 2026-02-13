Gazze'deki Hastane Krizi: Aksa Şehitleri Tehdit Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'deki Hastane Krizi: Aksa Şehitleri Tehdit Altında

13.02.2026 22:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun 2 yıl boyunca şiddetli saldırılar düzenlediği ve hastaneleri de hedef aldığı Gazze'de ana jeneratörleri bozulan Aksa Şehitleri Hastanesi'nin ekipman eksikliği nedeniyle hizmet dışı kalmanın eşiğine geldiği açıklandı.

İsrail ordusunun 2 yıl boyunca şiddetli saldırılar düzenlediği ve hastaneleri de hedef aldığı Gazze'de ana jeneratörleri bozulan Aksa Şehitleri Hastanesi'nin ekipman eksikliği nedeniyle hizmet dışı kalmanın eşiğine geldiği açıklandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, jeneratörlerin arızalanması, gerekli yağ ve yedek parça eksikliği nedeniyle Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesinin hizmet dışı kalma tehdidi altında olduğu belirtildi.

Hastanede 3 ay önce ilk ana jeneratörün arızalandığı, bakımının yapılması için gerekli yedek parça ve yağın bulunamadığı vurgulanan açıklamada, "Aksa Şehitler Hastanesi, ikinci ana jeneratörünün arızalanması nedeniyle hizmetlerinin devamının tehlikeye girebileceği konusunda uyarıda bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Aksa Şehitleri Hastanesi'nin küçük 2 jeneratör ile kırılgan bir durumda hizmet verdiği ve bu durumun tıbbi hizmetlerin sürdürülebilirliğini garanti etmediği kaydedildi.

Başta yoğun bakım ve yenidoğan üniteleri ile ameliyathaneler olmak üzere hastanedeki kritik bölümlerde kalan yüzlerce hasta ve yaralının hayatının tehlikede olduğuna dikkati çekildi.

"Bu durumun devam etmesi, hastanenin hizmetlerinin her an tamamen durmasına yol açabilir." ifadesi kullanılan açıklamada, böyle bir durumda Gazze'de halihazırda ciddi sıkıntılar içinde olan sağlık sisteminin yeni bir "insani felaket" yaşaması anlamına geleceği aktarıldı."

Aksa Şehitleri Hastanesi'nin ana jeneratörlerinin bakımı için gerekli yağ ve yedek parçaların sağlanması adına acil müdahale çağrısında bulunuldu.

Hastanedeki sağlık hizmetlerinde yaşanacak herhangi bir aksamanın hastaların hayatını doğrudan etkileyen ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısı yapıldı.

Sağlık tesisi ve çalışanlarını korumanın, görevlerini yerine getirmelerini sağlamanın "yasal ve ahlaki bir sorumluluk" olduğunun altı çizildi.

İsrail ordusu 2 yıl boyuncu şiddetli saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hastane ve sağlık merkezlerini de hedef alarak çok sayıda sağlık tesisinin hizmet dışı kalmasına neden oldu.

Ateşkese rağmen ilaç ve tıbbi malzemelerin bölgeye ulaşmasının İsrail tarafından kısıtlanması Gazze'de halihazırda hassas durumdaki sağlık sistemini ciddi bir şekilde tehdit ediyor.

Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazlası da yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Hastane, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Hastane Krizi: Aksa Şehitleri Tehdit Altında - Son Dakika

“Casperlar“ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar 6 kişi tutuklandı "Casperlar"ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar! 6 kişi tutuklandı
Doğum günü pastası can almıştı İşte 3 kişi için istenen ceza Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza
Araca silahlı saldırı 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Araca silahlı saldırı! 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
ABD Sağlık Bakanı Kennedy’den bağımlılık itirafı: Mikroplardan daha tehlikeli ABD Sağlık Bakanı Kennedy'den bağımlılık itirafı: Mikroplardan daha tehlikeli
Nijer’den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz Nijer'den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz
Bakan Gürlek’in cevap vermek istemediği soru Bakan Gürlek'in cevap vermek istemediği soru

22:14
ABD Başkanı Trump Venezuela’ya gidiyor
ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor
21:59
Bakan Gürlek’ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
21:51
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor’u beşledi
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi
21:29
Bakan Gürlek’ten “İBB duruşmaları TRT’den yayınlansın“ çağrılarına yanıt
Bakan Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına yanıt
21:09
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis’teki olaylar beni üzdü
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü
19:36
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 22:47:47. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze'deki Hastane Krizi: Aksa Şehitleri Tehdit Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.