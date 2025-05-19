Gazze'deki hükümet: İsrail soykırım yapıyor, Batı suç ortağı, dünya ise sessiz

Gazze'deki hükümet, İsrail'in her gün yüzlerce sivili katlettiğini, hastaneleri ve ilaç depolarını hedef alarak sistematik bir soykırım yürüttüğünü bildirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, işgalci İsrail'in vahşi saldırıları ve soykırım politikaları çerçevesinde Gazze Şeridi'nde her gün yeni katliamlar gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Bu katliamlar, silahsız sivillerin onlarcasının şehit edilmesi ve onlarcasının yaralanmasıyla sonuçlanmakta ve işgalin etnik temizlik ve toplu yok etme niyetini açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerine yer verildi.

Sivil yerleşim alanları ve mahallelerin, pervasızca hedef alındığına, İsrail ordusunun her gün yüzlerce top mermisi, füze ve yüksek tahrip gücüne sahip bomba fırlatarak, yoğun sivil nüfusa sahip mahalleleri vurduğuna dikkat çekilen açıklamada, "İşgalci İsrail, hiçbir insani değeri ya da uluslararası hukuku dikkate almadan saldırılarını sürdürmektedir. Bu saldırılar, sivil nüfusun hedef alınmasını yasaklayan uluslararası sözleşmelere ve insan hakları hukukuna açıkça aykırıdır." denildi.

Hastaneler, ilaç depoları ve sağlık merkezleri kasten imha ediliyor

Açıklamada, "İşgal güçleri, kara siciline bir yenisini daha ekleyerek, hastaneleri, ilaç ve tıbbi malzeme depolarını, ameliyathaneleri, acil servisleri ve yoğun bakım ünitelerini doğrudan hedef almakta ve bunları sistematik bir şekilde hizmet dışı bırakmaktadır. Bu çabalar, yaralıların tedavi edilmesini engellemek ve ölü sayısını artırmak amacı taşımakta olup, açık bir soykırım niyetini gözler önüne sermektedir." denildi.

Sağlık ve insani yardım ekiplerine doğrudan baskı uygulanıyor

İsrail ordusunun, tıbbi ve insani yardım ekiplerine yönelik doğrudan baskı ve engellemelerde bulunduğuna, felaket bölgelerine erişimlerini kasıtlı olarak zorlaştırdığına işaret edilen açıklamada, "Bu durum, uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olup, savaş zamanlarında dahi koruma altında olması gereken insani çalışmalara yönelik büyük bir saygısızlıktır." sözlerine yer verildi.

2.4 milyon insan sağlık, su ve gıdadan mahrum bırakılıyor

Açıklamada, "İşgalci İsrail bu vahşeti, Gazze Şeridi'nde sağlık ve insani altyapının neredeyse tamamen çöktüğü bir ortamda gerçekleştirmektedir. Bölgede yaşayan 2,4 milyondan fazla insan, abluka, yıkım, açlık, susuzluk ve hastalıkla baş etmeye çalışmaktadır. Tüm bunlar, uluslararası toplumun utanç verici sessizliği ve benzeri görülmemiş bir ahlaki ve insani çöküş eşliğinde yaşanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu canice düzenlenen bu saldırıların en sert ifadelerle kınandığı açıklamada, "İşgalci İsrail'in yanı sıra soykırımda doğrudan rol oynayan ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'yı bu suçların tam sorumlusu olarak ilan ediyoruz." denildi.

Uluslararası topluma, "Sessizliği bozun, harekete geçin" çağrısı

Uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler'e ve tüm insan hakları ile yardım kuruluşlarına sessiz kalmayı bırakma ve acil, etkili adımlar atarak bu soykırımı durdurmaları çağrısında bulunulan açıklamada, "İşgalci liderlerin savaş suçlusu olarak uluslararası mahkemelerde yargılanması talebimizi yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Som olarak da açıklamada şunlara yer verildi:

"Tarih affetmeyecek. Küresel vicdan şu anda ağır bir sınavla karşı karşıya. ya hak, adalet ve insanlıktan yana tavır alacak ya da utanç ve suç ortaklığı sayfalarına kaydedilecektir."

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 53 bin 339 Filistinli öldü, 121 bin 34 kişi yaralandı.