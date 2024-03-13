Gazze\'deki İnsanlık Dramı Sergisi Kırşehir\'de Açıldı

Güncel

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerince Gazze'de çekilen fotoğraflardan oluşan "İnsanlığın kanayan yarası Gazze" sergisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) ziyarete açıldı.

KAEÜ Ahi Evran Kültür ve Kongre Merkezi Fuaye Alanı'ndaki sergide, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından ortaya çıkan yıkım ve insanların yaşadığı zorlukların görüldüğü fotoğraflar yer alıyor.

"İnsanlığın kanayan yarası Gazze" sergisinin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, serginin kıymetli ve özel olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Gazze'de uzun zamandır yaşanan katliamı bütün insanlığın gördüğünü dile getiren Şamlıoğlu, "Gazze mevzusu aslında Müslüman dünyada, bizler için Filistin'le bağlantılı asli meselemizdir. Bizim davamız Kudüs, Gazze ve Filistin davasıdır. Biz bu hakikati, dünyanın her tarafında anlatmakla mükellefiz. Aslında birçok farklı ülke de oradaki katliamı ve zalimliği çok açık şekilde görmeye başladı. İnşallah bizler Filistin'i, Gazze'yi, Kudüs'ü İslam coğrafyası olarak unutmayacağız, her vakit asli bir mesele olarak gündemde tutmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de "Canımız yanıyor, söyleyecek bir söz bulamıyoruz ama bu tür fotoğraf sergileri ve konferanslarla bu bilinci diri tutma niyetindeyiz." dedi.

Şamlıoğlu, Karahocagil ve AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ile akademisyen, idari personel ve öğrenciler sergideki fotoğrafları gezdi.