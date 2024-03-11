Gazze\'deki İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 31.000\'i aştı

GAZZE, 11 Mart (Xinhua) -- Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı Pazar günü yaptığı yazılı basın açıklamasında, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 31.000'i aştığını duyurdu.
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Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı. Balcı, mesajında, ramazanın paylaşma, dayanışma, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı bir ay olduğunu vurgulayarak, bu mübarek ayın sevgi, barış, kardeşlik ve huzura vesile olmasını temenni etti.
Hatay'ın Payas ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücü, dumanlar çıkmaya başlayınca aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kocaeli'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Gölcük'te durdurulan araçta yapılan aramada 300 bin dal gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Malzemelere el konuldu ve olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, baharın gelmesiyle birlikte okulun bahçesine 250 fidan dikti. Okul Müdürü Zeynel Ermiş, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma hedefiyle fidanları toprakla buluşturduklarını belirtti. Öğrenciler ise 'Senin de bir fidanın olsun' kampanyasıyla okul bahçesini meyve ağaçlarıyla donattı. Ağaç dikmenin yanı sıra öğrencilerin doğa dostu bireyler olarak yetiştirilmesinin önemine de vurgu yapıldı.
Menteşe Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün bir hayırseverin sağladığı erzak ile 3 bin kişilik 4 çeşit iftar yemeği verecek. İftar yemekleri pazaryerinde ve Cumhuriyet Okulu bahçesinde kurulacak.
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