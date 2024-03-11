Gazze'deki İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 31.000'i aştı - Son Dakika
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Gazze'deki İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 31.000'i aştı

Gazze\'deki İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 31.000\'i aştı

Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 31.000'i aştığını açıkladı.

11.03.2024 09:57
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GAZZE, 11 Mart (Xinhua) -- Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı Pazar günü yaptığı yazılı basın açıklamasında, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 31.000'i aştığını duyurdu.

Kaynak: Xinhua

Sağlık Bakanlığı, Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 31.000'i aştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'deki İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 31.000'i aştı - Son Dakika
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