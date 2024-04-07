Gazze\'deki İsrail saldırılarından kadın ve çocuklar orantısız şekilde etkilendi

GAZZE, 7 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Koordinasyon Birimi Direktörü Ramesh Rajasingham, Gazze'de altı ay önce başlayan İsrail saldırılarından kadın ve çocukların orantısız şekilde etkilendiğini söyledi.
Cuma günü BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'ndeki ağır insani krizle ilgili bilgi veren Rajasingham, Gazze Şeridi'ndeki durumun kritik bir noktaya ulaştığını, çocukların ve kadınların ise durumdan orantısız şekilde etkilendiğini kaydetti.
Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı basın açıklamasında, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları nedeniyle ölen Filistinlilerin sayısının 33.137'ye, yaralı sayısının ise 75 bin 815'e yükseldiğini bildirdi.
Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Samah Abu Aoun bu hafta başında yaptığı açıklamada, aralıksız devam eden İsrail bombardımanlarında 14.861'den fazla çocuğun öldürüldüğünü ve Gazze'de yaklaşık 17.000 çocuğun yetim kaldığını duyurmuştu.
Bakan, Gazze'deki çocukların "giderek kötüleşen sağlık koşulları, psikolojik koşullar ve gıda güvensizliğiyle örülü trajik bir gerçeklik" içinde yaşadığını belirtmişti.
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