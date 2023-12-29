Gazze Şeridi\'nden Filistinli kadın, fetüsünün kalp atışlarının durduğunu hissetti

Gazze Şeridi'nden Filistinli kadın Alaa, doktorun kendisine fetüsünün kalp atışlarının durduğunu söylediğinde kalbine "hançer saplandığını" hissettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), X platformunda yayımladığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaştan kaynaklanan aşırı stres nedeniyle çocuklarını daha doğmadan kaybeden hamile kadınlardan Alaa'nın hikayesine dikkati çekti.

Gazze'deki krizin, çoğu aşırı stres nedeniyle bebeklerini daha doğmadan kaybeden hamile kadınlara ağır bir gölge düşürdüğü kaydedilen açıklamada, bu acı soruna son vermek için derhal ateşkes yapılmasının zamanının geldiği vurgulandı.

UNFPA, X platformundaki paylaşımında Filistinli hamile kadın Alaa'nın fetüsünü kaybetme hikayesini anlattığı bir videoya da yer verdi.

Video'daki konuşmasında, "Doktorun, 'Fetüsün kalp atışı durdu' sözlerini duyduğumda kalbime bir hançer saplandığını hissettim." diyen Alaa, doktorun kendisine fetüsün kalbinin durduğunu ve kürtaj olması gerektiğini söylediğini belirtti.

İsrail'in saldırılarında evinin yanındaki binaları hedef almaya başladığında dört aylık hamile olduğunu, ardından evinin hedef alındığını ifade eden Alaa, yaşadığı bina hedef alındığında korku ve dehşetten titreyerek kaçmak için merdivenlerden hızla aşağı koştuğunu söyledi.

Bombalaman sırasında yaşadığı korku ve açlık anlarından sonra kendisini çok yorgun hissettiğini ve fetüsün sağlık durumunu kontrol etmek için hastaneye gittiğini dile getiren Alaa, doktorun kendisini muayene ettiğinde bebeğin kalp atışının durduğunu ve hiçbir umut kalmadığını söylediğini aktardı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 21 bin 320 Filistinli öldürüldü, 55 bin 603 kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 167'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 501 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 315 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.