Gazze'deki sivil katliamı ele alan NAZA belgeselini 1 milyon 547 bin 33 kişi izledi - Son Dakika
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Gazze'deki sivil katliamı ele alan NAZA belgeselini 1 milyon 547 bin 33 kişi izledi

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İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını ve işgalinin boyutlarını ele alan NAZA belgeseli, eylüldeki vizyonundan 6 Kasım'a kadar 1 milyon 547 bin 33 izleyiciye ulaştı. Belgesel, İtalya'da 700 binin üzerinde izleyiciyle sinemada en çok izlenen üçüncü belgesel oldu.

İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını ve işgalinin boyutlarını ele alan NAZA belgeseli, vizyona girdiği eylül ayından 6 Kasım'a kadar geçen yaklaşık 2 ayda 1 milyon 547 bin 33 izleyiciye ulaştı.

İngiliz The Guardian gazetesi tarafından hazırlanan ve yönetmenliğini Oscar ödüllü Yuval Abraham ve Rachel Szor'un yaptığı "NAZA" belgeselinin izlenme sayıları The Guardian gazetesinde yer alan haberde paylaşıldı.

Buna göre İsrail'in Gazze'deki toplu katliamlarını ve işgalinin boyutunu detaylı olarak inceleyen belgesel, eylüldeki Venedik Film Festivali'nde yaklaşık 25 dakika ayakta alkışlandıktan sonra sinemalarda da büyük ilgi gördü.

Eylülün ikinci haftasından sonra sinemalarda gösterilmeye başlanan belgesel, 6 Kasım itibarıyla 1 milyon 547 bin 33 izleyiciyle yılın en çok izlenen belgeselleri arasına girdi.

İtalya'da 700 binin üzerinde kişi tarafından sinemada izlenen film, ülkede Fahrenheit 9/11 ve İmparatorun Yolculuğu belgesellerinden sonra sinemada en çok izlenen üçüncü belgesel oldu.

İngiltere ve İrlanda'da 102 bin kişinin izlediği belgesel, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'da toplam 130 bin izleyiciye ulaştı.

ABD ve Kanada'da 83 bin kişinin izlediği film Fransa'da ise 48 saatte 82 bin kişi tarafından seyredildi. Radio France'ta filmle ilgili yapılan bir değerlendirmede, "Çok az film bittiğinde ve ışıklar yandığında böylesine sessizlik olur." ifadesi kullanıldı.

Almanya'da da film 83 bin izleyiciye ulaştı.

NAZA belgeseli hakkında

Yönetmenliğini "No Other Land" (Gidecek Yer Yok) belgeseliyle Oscar kazanan aktivist gazeteciler Yuval Abraham ile Rachel Szor'un üstlendiği yapımın yapımcılığını The Guardian gazetesi ve yönetmen Jonathan Glazer üstleniyor.

Dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali'nde Özel Jüri Ödülü'ne layık görülen yapım, adını İsrail istihbaratının bir saldırı sonrasındaki tahmini sivil zayiatı belirtmek için kullandığı bir terimin kısaltmasından alıyor.

Üç yıllık bir süreçte Tel Aviv'deki çatılarda gece saatlerinde gizlice çekilen belgeselde, güvenlik gerekçesiyle katılımcıların kimlikleri, sesleri ve görünüşleri dijital yöntemlerle değiştirilerek gizleniyor.

Yapımda konuşan kişilerin bir kısmının, doğrudan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bağlı gizli istihbarat birimlerinde görev yaptığı belirtiliyor.

İsrail ordusu mensuplarının tanıklıklarına yer verilen belgesel, İsrail'in Gazze'de kullandığı gözetleme ve yapay zeka destekli uzaktan bombalama sistemlerini gün yüzüne çıkarıyor.

Yapımda, yapay zeka aracılığıyla potansiyel hedeflerin belirlendiği, içinde ailelerin bulunduğu bilinen evlerin bombalandığı, sığınak olarak kullanılan yerleşim alanlarının kasten yakıldığı ve gıda dağıtımı sırasında sivillerin hedef alındığı doğrudan tanık ifadeleriyle aktarılıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gazze'deki sivil katliamı ele alan NAZA belgeselini 1 milyon 547 bin 33 kişi izledi - Son Dakika
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