Gazze'deki Siviller Saldırılardan Etkileniyor - Son Dakika
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Gazze'deki Siviller Saldırılardan Etkileniyor

Kızılhaç, Gazze'de sivillerin baskınlar ve saldırılardan büyük acı çektiğini bildirdi.

17.12.2024 16:13
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GAZZE, 17 Aralık (Xinhua) -- Uluslararası Kızılhaç Komitesi, 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne yönelik sonu gelmeyen baskın ve saldırılardan en fazla sivillerin etkilenmeye devam ettiğini söyledi.

Komitenin Gazze'deki alt heyetinin başkanı olan Adrian Zimmermann pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Siviller, Gazze'de baskın ve saldırılarda ağır bedel ödemeye devam ediyor" dedi.

"Geçen gece bir kez daha Gazze'nin tüm vilayetlerinde bu saldırıların neden olduğu çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya tanıklık ettik" diyen Zimmermann, bu saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananların sayısının artmasının "çekilen acıyı derinleştirdiğini" kaydetti.

"Birçok kişi enkaz altında mahsur kalıyor ve tüm bunların üzerine sivillerin acı ve risklerini artıran yeni tahliye emirleri yayımlanıyor" diyen Zimmermann, sivillerin sıcaklıkların düşmesiyle barınak, ısınma ve gıda arayışına girdiğini dile getirdi.

Çatışmaların tüm taraflarını, Gazze'deki sivilleri korumaya ve güvenliklerini sağlamaya çağıran Zimmermann, uluslararası insani hukukun saldırılar sırasında ayırt etme, orantısallık ve önlem alma yükümlülükleri içerdiğini belirterek silahlı çatışmalar devam ettiği sürece bu ilkelere riayet edilmesi gerektiğini vurguladı.

Zimmermann, çatışmanın tüm taraflarının "sivilleri silahlı çatışmaların etkilerinden koruma ve sivillerin saygınlık ve korunmasını sağlamaya" yönelik devam eden bir sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Siviller Saldırılardan Etkileniyor - Son Dakika

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