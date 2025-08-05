Gazze'deki Yıkım: Yardımları Taşıyan Uçak Görüntülendi

Açlıkla mücadele eden Gazze Şeridi'ne havadan atılan yardımları taşıyan uçaktan çekilen görüntü, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar sonucu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor.

ITV kanalı açlıkla mücadele eden Filistinlilere havadan yardım indirilen bir uçaktan Gazze'nin kuzeyindeki yıkımı görüntüledi.

İsrail'in binlerce ton bomba yağdırdığı Gazze'nin kuzeyinde az sayıda binanın ayakta kaldığı görülüyor.

Bölgede, İsrail saldırıları nedeniyle hasar görmemiş bina neredeyse yok gibi. Bazı bölgelerdeki ağır yıkım nedeniyle, mahalle ve caddelerin tanınmayacak hale geldi.

Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde, yaşama dair hiçbir izin kalmadığı dikkati çekiyor. Kameraya, bir zamanlar on binlerce Filistinlinin hayatını sürdürdüğü mahallelerden İsrail'in hava saldırıları ve iş makinalarıyla yerle bir ettiği bina ve evlerin molozundan başka bir şey yansımıyor.

Haberde, bölgedeki binaların tek tek yıkılarak Gazze'nin silindiği belirtiliyor. Gazze kentinin kırılmış kemiklerden oluşan bir iskelete benzediği ifade ediliyor.

Gazze'nin İsrail saldırıları başlamadan önceki halini gösteren görüntülere yer verilen haberde, bir zamanlar normal yaşamın sürdüğünü ancak bugün Filistinlilerin normal yaşamdan çok uzak bir hayat yaşadığı kaydediliyor.

Haberdeki görüntüde, İsrail askerlerince bomba yerleştirilerek patlatılan Filistin- Türkiye Dostluk Hastanesi ve saldırılara hedef olan bir okulun son hali de yer alıyor.

Uluslararası hukuka göre, hastane, okul gibi sivillere ait yerlerin hedef alınmasının savaş suçu olduğuna dikkati çekiliyor.