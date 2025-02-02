Gazze'den Mısır'a Hastalar Nakledildi

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KUZEY SİNA, 2 Şubat (Xinhua) -- Mısır'ın Kuzey Sina vilayetindeki El- Ariş Hastanesi'nde Gazze Şeridi'nden nakledilen bir hasta (solda) görülüyor, 1 Şubat 2025.

Mısır devlet televizyonu Nil TV'nin haberine göre, Gazze Şeridi'nden 50 hasta cumartesi günü Filistin ile Mısır arasındaki tek bağlantı olan Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a geçiş yaptı. (Fotoğraf: Xinhua)