Gazze'den Netanyahu'ya Tepki

Gazze'deki hükümet, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'nin işgaliyle ilgili sarf ettiği cümlelerin kamuoyunu yanıltma çabası olduğunu belirtti.

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun dün düzenlediği basın toplantısında Gazze'nin işgali, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'de sivil bir yönetim kurulmasıyla ilgili ortaya attığı iddialara cevap verildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun "Hedefimiz Gazze'yi işgal etmek değil, özgürleştirmektir" iddiasıyla ilgili, "bunun kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığı zira İsrail hükümetinde Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Ulusal Misyon Bakanı Orit Strook ve Miras Bakanı Amichai Eliyahu gibi bakanların tüm Gazze Şeridi'ni işgal etme planlarından açıkça bahsettiği" değerlendirmesi yapıldı.

Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'de sivil bir yönetim kurulması konusunda ise İsrail'in gerçek hedefinin, "öldürme, yıkım, zorla yerinden etme ve tüm yerleşim alanlarını yok etme politikalarından" ibaret olduğu belirtilen açıklamada, Gazze'deki yıkımla ve can kayıplarıyla ilgili verilerin de bunu kanıtladığına işaret edildi.

Açıklamada, Gazze'de sivil yönetim kurulmasıyla İsrail'in kendisine hizmet eden ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığını meşrulaştıran bir yandaş rejim kurmayı amaçladığı aktarıldı.

Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde uzun süreli işgal düşünmedikleri yönündeki sözlerine de değinilen açıklamada, "2024'ün başından bu yana Netanyahu ve İsrailli yetkililerin kamuoyunu yanıltmak amacıyla savaşın sona erdiği ve hedeflerine ulaşıldığı yönünde iddialarda bulunduğu ancak sahadaki gerçeklerin Netanyahu'nun savunduğu her şeyi yalanladığı" vurgulandı.

Açıklamada, Netanyahu'nun "Gazze'deki yıkımın, Hamas'ın binalara kurduğu bubi tuzaklarından kaynaklandığı" yönündeki iddiasına da "Gazze'de yerleşim bölgeleri, hastaneler, okullar, ibadethaneler ve resmi kurumlara 140 bin tondan fazla patlayıcı atıldı. Sahadaki açık kanıtlara rağmen, İsrail, suçlarının sorumluluğunu mağdurların üzerine atmaya çalışıyor. Bu absürtlüğün, aldatmacanın ve saçmalığın geleceği son noktadır." şeklinde yanıt verildi.

Netanyahu, dün düzenlediği basın toplantısında, Gazze kentini işgal kararını Hamas'ı ortadan kaldırmak için aldıklarını iddia etmişti.

Gazze kentini işgal kararına rağmen Gazze Şeridi'nde uzun süreli işgali düşünmediklerini iddia eden Netanyahu, uluslararası toplumdan gelen tepkilere rağmen Gazze kentini işgal kararının 22 aydır düzenledikleri şiddetli saldırıları "hızla bitirmenin en iyi yolu" olduğunu ileri sürmüştü.

Netanyahu ayrıca, Gazze Şeridi'ni Hamas'ın ya da Filistin yönetiminin yönetmesine izin vermeyeceklerini ve bölgede "sivil yönetim" kurulmasını hedeflediklerini iddia etmişti.