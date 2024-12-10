Gazze Hastanesi'nde Acil Yardım Çağrısı

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Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nde 60 yaralının su, gıda ve tıbbi malzeme yokluğundan dolayı ölümle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Endonezya Hastanesi'ndeki hastalara acil insani yardım çağrısı yapıldı.

Hastanedeki 60 yaralının durumunun oldukça tehlikeli olduğu, su, gıda ve tıbbi malzeme konusunda büyük eksikler yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, uluslararası yardım kuruluşları ve ilgili kurumlardan sorumluluklarını yerine getirmeleri ve acil müdahale etmeleri istendi.