Gazze Hastanesi'nde Yangın: Yoğun Bakım Hedef Alındı - Son Dakika
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Gazze Hastanesi'nde Yangın: Yoğun Bakım Hedef Alındı

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'deki hastanede yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı.

18.12.2024 10:17
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Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, İsrail askeri araçlarından açılan ateş sonucu hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktığını bildirdi.

Sosyal medyada paylaşılan ve dumanların yükseldiği servisin önünde çekilen bir videoda Ebu Safiyye, "aniden ve çılgınca" çeşitli türde silahlarla hastanenin yoğun bakım ünitesinin bulunduğu bölgeye ateş açıldığını belirterek, İsrail güçlerinin yoğun bakım ünitesini özellikle hedef aldığını ve açık bir şekilde bu bölgeye ateş açtığını vurguladı.

"Yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olan hastaları mucizevi bir şekilde tahliye etmeyi başardık." ifadelerini kullanan Ebu Safiyye, ancak Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tek yoğun bakım ünitesi olan serviste yangın çıktığını belirtti.

Yoğun bakım ünitesindeki durumu vahim ve tehlikeli olarak nitelendiren Ebu Safiyye, hastane çalışanlarının, İsrail ordusunun su tanklarını ve su şebekesini hedef almasından bu yana 8 gündür su sıkıntısı çeken hastanede, yangını basit araçlarla söndürmeye çalıştığını ifade etti.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye, "Şu anda yoğun bakım ünitesi hizmet dışı ve durum felaket boyutunda. 75 günden fazla bir süredir sağlık sistemi ve çalışanları için dünyadan koruma talep ediyoruz ama henüz bir yanıt alamadık." şeklinde konuştu.

Yoğun bakım servisi dün de hedef alınmıştı

Ebu Safiyye, dün sosyal medyadan yayımladığı görüntülü mesajında, İsrail ordusunun çevre binalara konuşlanan keskin nişancılar ve Quadcopter tipi dronlarla 64 yaralı ve 6 hastanın yattığı yoğun bakım ünitesini hedef aldığını belirtmişti.

Hastanenin çatısının da hedef alındığını ve su depolarının zarar gördüğünü ifade eden Ebu Safiyye, elektrik jeneratörleri ve oksijen şebekesinde de büyük çapta hasar meydana geldiğini kaydetmişti.

Ebu Safiyye, hastaneyi hedef alan saldırıların hastaların ve yaralıların hayatını tehlikeye attığını belirterek, "Bombardıman altında, korku içinde yaşıyoruz. Bu durum özellikle çocuklar, kadınlar, hastane çalışanları ve yaralılarda büyük paniğe yol açıyor. Kara günler geçiriyoruz." demişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze Hastanesi'nde Yangın: Yoğun Bakım Hedef Alındı - Son Dakika

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