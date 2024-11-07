Gazze Hastanesinde Acil Yardım Krizi - Son Dakika
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Gazze Hastanesinde Acil Yardım Krizi

Kemal Advan Hastanesi, tıbbi malzeme ve doktor eksikliği nedeniyle minimum hizmet veriyor.

07.11.2024 18:46
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İsrail'in 34 gündür yoğun saldırı ve kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde tıbbi malzeme ve doktor eksikliği nedeniyle minimum düzeyde hizmet verilebildiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Deyr el-Belah kentinde yer alan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, sosyal medyadan yaptığı görüntülü açıklamada, hastanedeki duruma ilişkin bilgi verdi ve bir kez daha "acil yardım" çağrısında bulundu.

Gazze'nin kuzeyinde tam anlamıyla "felaketin" yaşandığını vurgulayan Ebu Safiyye, İsrail ordusunun, hastaneye düzenlediği baskın sırasında sağlık kadrosunu alıkoyması ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle minimum düzeyde hizmet verebildiklerini ve bunun da ilk yardım hizmetinin ötesine geçmediğini dile getirdi.

Pek çok defa uluslararası kurumlara çağrıda bulunduklarını aktaran Ebu Safiyye, hastaneye tıbbi malzeme sağlanması, hasta ve yaralıların nakli için güvenli koridor açılması, uzman doktorların yanı sıra tıbbi malzeme, kan üniteleri ve ilaç girişi için yapılan çağrılara karşılık alamadıklarını kaydetti.

Kemal Advan Hastanesi'ne dün 12 cenaze ve 50 yaralı getirildiğini, halen enkaz altında pek çok kişi olduğunu belirten Ebu Safiyye, bu kişileri kurtaracak araç gerecin yanı sıra onları hastaneye nakledecek ilk yardım aracının da olmadığını ifade etti.

Ebu Safiyye, beyin ve sinir cerrahisi ile ortopedi ameliyatları gibi ileri cerrahi operasyonlara ihtiyaç duyan hastalar için "güvenli koridor oluşturulması ve ambulans sağlanması" çağrısını yineledi.

Kaynak: AA

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