Gazze Hükümeti Yanıltıcı Söylentilere Karşı Uyardı - Son Dakika
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Gazze Hükümeti Yanıltıcı Söylentilere Karşı Uyardı

Gazze hükümeti, toplu göç iddialarının İsrail destekli bir kampanya olduğunu duyurdu.

21.04.2025 22:38
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Gazze'deki hükümet, Gazze'deki Filistinlilerin "toplu göçüne ilişkin yanıltıcı söylentilerin yayılmasına karşı" uyarıda bulunarak, bunun Filistinlilerin kararlılığını zayıflatmak ve milli şuuru baltalamak amacıyla yapılan İsrail'in desteklediği bir kampanya olduğunu açıkladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden toplu göçe yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı, konunun takip edildiği belirtildi.

Söylemlerin tartışmalı kişilerce ortaya atıldığı kaydedilen açıklamada, "Filistin halkımızın kararlılığını baltalamayı hedefleyen kötü niyetli ve sistematik bir kampanyanın parçası olan bu söylentilerin tamamen yanlış olduğunu kesin bir dille vurguluyoruz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu söylemlerin Filistin halkının milli şuurunu zedeleyip "acı ve savaşın baskısı altında zorunlu göçe sürüklemek" amacıyla yapıldığına dikkati çekildi.

Filistin halkını yanıltan söylentilerin İsrail desteğiyle servis edildiği belirtilen açıklamada, yanıltıcı bilgilerin yayılmasında sahte belgelerin kullanıldığı da aktarıldı.

Söz konusu yanıltıcı söylentilerin İsrail'in Gazze'de zorla başaramadığı zorunlu göç hareketini "güzel göstermeye çalışma girişimi" olduğuna vurgu yapıldı.

Bazı telefon numaralarının dolaşıma sokulduğu belirtilen açıklamada, bu numaralarının "Filistin ulusal direnişine nüfuz edemeyen İsrail'in, Filistinli gençleri tarafına çekmek için kullanıldığı" ifade edildi.

Gazze Şeridi'nden son dönemde ayrılan az sayıdaki kişilerin tedavi olmak amacıyla gerekli prosedürlere uyarak giden hasta ve yaşlılardan oluştuğu belirtildi.

Tedavi amacıyla Gazze'den ayrılanların "göçmen" olmadığı vurgulandı.

??Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1864 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 890 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 240'a yaralıların sayısı 116 bin 931'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze Hükümeti Yanıltıcı Söylentilere Karşı Uyardı - Son Dakika

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