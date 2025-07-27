Gazze Hükümeti: Yardım Izinleri Kıtlık Suçunu Kıramaz

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in yardım konvoylarına izin vereceğine dair açıklamalarına rağmen bunun, abluka altındaki bölgede yaşanan "kıtlık suçunu kırmaya yetmeyeceğini" bildirdi.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in yardım geçişine izin vereceğine dair rakamlar konuşulsa da, "Bu adım hayata geçse bile sınırlı kalacak ve Tel Aviv'in Gazze'ye dayattığı kıtlık suçunu sona erdirmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Son 148 gündür yardım geçişlerinin engellendiğine ve bölgeye bebek mamalarının ulaşmadığına işaret edilen açıklamada, Gazze'nin günlük 600 yardım tırına, bebeklerin kurtarılması için ise aylık 250 bin kutu süt ve mamaya ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Gazze'nin ağır bir insani felaketle karşı karşıya olduğu vurgulanan açıklamada, kuşatmanın devam etmesi, sınır kapılarının kapalı tutulması ve yardım akışının engellenmesinin bu felaketi derinleştirdiği vurgulandı.

İsrail ordusu, daha önce bugün sabah itibarıyla Gazze'nin bazı bölgelerinde "yerel ve taktik seviyede askeri saldırılarını durdurulacağını" ve bu bölgelerde insani yardım geçişine izin verileceğini iddia etmişti. Ancak bu açıklama, 2,4 milyon Filistinlinin açlık ve soykırımla karşı karşıya olduğu gerçeğini değiştirmedi.

"Gerçek çözüm, kuşatmanın koşulsuz kaldırılmasıdır"

Gazze Hükümeti açıklamasında, "tek ve köklü çözümün" ablukanın derhal ve koşulsuz biçimde kaldırılması, sınır kapılarının tamamen açılması ve yardım ile yakıt akışının sürekli şekilde sağlanmasıyla olacağını belirterek, geçici çözümlerin krizi sona erdirmeyeceğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ise söz konusu yardımlara ilişkin açıklamasında, havadan yardım bırakma girişimlerini "insanlık felaketinin üzerini örtmeye yönelik bir dikkat dağıtma çabası" olarak nitelendirdi.

İsrail'in uyguladığı ambargo nedeniyle Gazze'de ortaya çıkan kıtlık felaketinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'ün bölgeye havadan yardım atmaya başlamıştı.