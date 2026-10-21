Gazze için buluşan Ardahanlılar araç konvoyuyla Filistin'e destek verdi

Ardahan'da, Filistin halkına destek vermek ve Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla araç konvoyu düzenlendi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle "Gazze İçin Buluşuyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar Türk ve Filistin bayraklarıyla Serhat Ulu Camisi önünde bir araya geldi.

Buradan hareket eden vatandaşlar, araçlarıyla kentte konvoy oluşturarak Filistin halkına destek ve dayanışma mesajı verdi.

Konvoy, Ardahan Üniversitesinde sona erdi.