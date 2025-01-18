Gazze İçin Son Şans: Ateşkes Anlaşması - Son Dakika
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Gazze İçin Son Şans: Ateşkes Anlaşması

Katar Başbakanı Al Sani, İsrail-Hamas ateşkesinin Gazze için son şans olduğunu ifade etti.

18.01.2025 18:48
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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının Gazze için son şans olduğunu belirterek, başarısız olma seçeneklerinin kalmadığını söyledi.

Al Sani, El Cezire'ye verdiği özel röportajda, "Bu anlaşma Gazze'yi bu savaştan kurtarmak için son şansımızdır." dedi.

Ateşkes anlaşmasının başarısız olması halinde sonuçlarının ne olacağı sorusuna ise Al Sani, "Başarısızlık bir seçenek değil. Başarısız olursa vazgeçmeyeceğiz, tekrar gündeme getirilmesini sağlayacağız ve taraflar buna uyacaktır." şeklinde yanıtladı.

Filistin devleti tesis edilmeden barışın sağlanamayacağını belirten Al Sani, "Genel olarak gerçek bir barıştan bahsettiğimizde, günün sonunda bir Filistin devleti olmadan barış gerçekleşmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Al Sani, Gazze ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının tam olarak uygulanması çağrısında bulunarak, bir sonraki aşamanın nihai olmasını umduğunu söyledi.

Ateşkesin sağlanmasının ardından savaştan etkilenen ailelerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Al Sani, anlaşmanın tam olarak uygulanmasını ve Gazze'deki trajedinin sona ermesini umut ettiğini belirtti.

Katar, Mısır ve ABD'nin ateşkes görüşmelerinde arabulucu olarak önemli bir rol oynadığının altını çizen Al Sani, Biden yönetiminin ve seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinin ortak çalışmasının Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasında belirleyici rol oynadığını söyledi.

Al Sani, Katar'ın arabulucu olarak rolüne bağlılığını vurgularken, Katar'ın Filistin meselesine yönelik net duruşunu ve Gazze halkına desteğini yineledi. Katar'ın anlaşmada arabulucu olduğunu ve savaştan sonra Gazze'nin yönetiminin Filistinlilerin kendi meselesi olduğunu vurguladı.

Al Sani, Katar halkının mutluluğunun, Gazze halkının mutluluğundan farklı olmadığını dile getirerek, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin "bu siyasi bir görevden önce insani bir sorumluluk" ifadelerini hatırlattı.

Al Sani, anlaşmanın uygulanmasının garanti altına alınması için mümkün olan en fazla güvenceyi sağlamak adına çalıştıklarını da belirtti.

Katar'ın rolünün "garantör ve arabulucu" olduğunu ve anlaşmanın gerçekleşmesini sağlayacaklarının altını çizen Al Sani, anlaşmanın uygulanmasının en büyük garantisinin tarafların bağlılığı olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) anlaşmanın uygulanması için bağlayıcı bir karar çıkarmasını beklediğini söyleyen Al Sani, ayrıca anlaşmanın uygulanmasının Mısır ile koordinasyon içinde takip edileceğini ve anlaşmanın izlenmesi için Kahire'de ortak bir operasyon odasının kurulacağını ifade etti.

Ayrıca İngiliz haber kanalı Sky News'e de özel açıklamalarda bulunan Al Sani, tarafların anlaşmaya varmasının uzun sürmesi nedeniyle eleştirilerde bulundu.

Al Sani, müzakere taraflarının bir anlaşmaya varmasının uzun sürmesini eleştirerek, anlaşmanın Aralık 2023'te üzerinde anlaşılan çerçeveyle aynı olduğuna dikkati çekerek "13 ay boyunca hiçbir anlamı olmayan ayrıntılar müzakere edilerek boşa zaman harcandı." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ensari, Gazze Şeridi'nde İsrail ile yapılan ateşkes anlaşmasının 19 Ocak Pazar günü sabah yerel saatle 08.30'da yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze İçin Son Şans: Ateşkes Anlaşması - Son Dakika

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