Gazze İçin Yardım Kampanyası Başlatıldı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD Genel Merkezi'nde "Gazze İçin El Ele Yardım" kampanyası lansmanında konuştu. Bakan Yerlikaya, "Bugün de Gazze'nin imarı ve ihyası için, çocukların gözlerinden akan yaşı silmek için, Filistinli kardeşlerimizin boğazından sıcak bir lokma geçmesi için hep birlikte el ele veriyoruz" diyerek yeni başlatılan yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD koordinasyonunda başlatılan "Gazze İçin El Ele Yardım" kampanyasının tanıtım programında konuştu.

Yerlikaya, AFAD'la ve Sivil Toplum Kuruluşları'yla, din, dil, mezhep, etnik köken fark etmeksizin, ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını belirterek, "Bugün de, Gazze'nin imarı ve ihyası için, çocukların gözlerinden akan yaşı silmek için, Filistinli kardeşlerimizin boğazından sıcak bir lokma geçmesi için hep birlikte el ele veriyoruz. Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın timsali, mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala, sivil toplum kuruluşlarımızla beraber, yeni bir yardım kampanyası başlatıyoruz ve diyoruz ki: 'Gazze İçin El Ele'" ifadelerini kullandı.

Filistin'de yaşanan "insanlık dramı"na dikkat çeken Bakan Yerlikaya, saldırılarda 61 bini aşkın sivilin hayatını kaybettiğini, 112 bin kişinin yaralandığını ve 2 milyon Gazzeli'nin doğdukları topraklardan edildiğini belirtti.

Yerlikaya, Türkiye'nin, Gazze'ye yardım konusunda, AFAD öncülüğünde, Milli Savunma Bakanlığı ile bir hava köprüsü oluşturduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"14 uçak seferi gerçekleştirdik. Türk Kızılay'ı ve STK'larımızın dahil olduğu seferlerle birlikte 15 iyilik gemisini Gazze'ye uğurladık. 96 bin tondan fazla insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırdık. 8 sahra hastanesi kurduk. 53 ambulans, 2 UMKE aracı gönderdik. Viraneye dönen Gazze'de, Filistinli kardeşlerimizin yerleşik hayata geçmesine büyük önem veriyoruz. Bu amaçla 25 bini aşkın çadırı Gazze'ye ulaştırdık. İlk etapta 400'ü aşkın konteynır da iyilik gemimize yüklendi. İnşallah en kısa sürede konyetnırların da Gazze'de kurulumuna başlayacağız."

Bakan Ali Yerlikaya, AFAD koordinasyonunda, STK'larla birlikte başlatılan "Gazze İçin El Ele" yardım kampanyasıyla Filistin'e destek sağlanacağını vurguladı.