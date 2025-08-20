Gazze Konferansı İstanbul'da Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze Konferansı İstanbul'da Başlıyor

Gazze Konferansı İstanbul\'da Başlıyor
20.08.2025 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze konferansı, 22 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek.

Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Türkiye'deki İslam Alimleri Vakfı işbirliğinde düzenlenecek "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı 22 Ağustos Cuma günü İstanbul'da başlayacak.

İslam Alimleri Vakfı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan İslam Alimleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş, bugün, modern tarihin, hatta insanlık tarihinin en ağır felaketlerinden biriyle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Gazze'de 2,5 milyondan fazla insanın topyekün bir soykırıma maruz bırakıldığını belirten Karataş, Gazze'nin öldürücü silahlarla vurulduğunu, açlık ve susuzlukla kuşatıldığını, hastalık ve yoksunluğa terk edildiğini kaydetti.

Prof. Dr. Karataş, tarih boyunca ilk kez bütün dünyanın gözü önünde, siyonist bir terör hükümetinin Müslüman bir halkı bütünüyle yok etmeye yönelik ilan edilmiş bir planı uygulamaya koyduğunu vurgulayarak, "Ne cami ne kilise, ne hastane ne okul bırakmıştır. Evleri, kampları ve hayatın bütün unsurlarını yıkmış, insanlığın izlerini silmiş. Gazze'yi hayat sahası değil, adeta bir ölüm sahnesi haline getirmiştir. Üstelik suçları Gazze ile sınırlı değildir. 'Büyük İsrail' adını verdikleri batıl ve günahkar yayılma projelerini açıkça beyan ederek Arap ve İslam topraklarından daha fazlasını yutmayı hedeflediklerini ilan etmiş, Ürdün'ü, Mısır'ı ve daha birçok ülkeyi tehdit etmektedirler." diye konuştu.

Bu kapsamda konferans düzenleyeceklerinin altını çizen Karataş, "Dünya Müslüman Alimler Birliği, İslam Alimleri Vakfı ve gayretli, samimi bir alimler heyetiyle birlikte 'İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze' başlığı altında, 50'ye aşkın ülkeden 100'ün üzerinde sahasının otoriter İslam aliminin katılacağı, bir hafta süren büyük çapta bir konferans tertip edecektir. Konferansın amacı, hakkı haykırmak, dini ve tarihi sorumluluğumuzu ifa etmek ve Gazze'nin sadece Filistinlilerin meselesi değil, bütün ümmetin ve insanlığın ortak ve adil davası olduğunu ilan etmektir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Karataş, konferansın amaçları arasında İslam ümmetini ve bütün insanlığı seferber ederek saldırıların durdurulması, insani koridorların açılması ve Gazze'nin izzetli halkının ihtiyaç duyduğu tüm yardımların ulaştırılması olduğu dile getirdi.

Konferans Ayasofya'da cuma namazının ardından okunacak sonuç bildirgesiyle tamamlanacak

Konferansın 22 Ağustos Cuma Eyüp Sultan Camisi'nde okunacak bir bildiri ve alimlerin protestosu ile başlayacağını belirten Karataş, 23 Ağustos Cumartesi günü katılımcı heyet başkanlarının protokol konuşmalarının olacağını belirtti.

Karataş, 24 Ağustos Pazar'dan 28 Ağustos Perşembe'ye kadar, Filistin'in merkezi meselelerini ele alan 18 paralel çalıştay icra edileceğini, konferansın 29 Ağustos Cuma günü, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazının ardından okunacak sonuç bildirgesiyle tamamlanacağını dile getirdi.

İslam ümmeti ve bütün insanlığın Gazze'deki suçları asla kabul etmeyeceğini aktaran Karataş, "Konferansımız, bütün gücüyle acil yardımın temini, sınır kapılarının açılması ve yardımların Gazze'de kuşatma altındaki aç kardeşlerimize ulaştırılması için toplumsal ve siyasi baskıyı artırmaya çalışacaktır." dedi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği de basın açıklamasının Arapça metnini okudu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Konferans, Politika, istanbul, Türkiye, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze Konferansı İstanbul'da Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan “Beyaz Toros“ açıklaması TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Beyaz Toros" açıklaması
Nijerya’da camiye silahlı saldırı: 13 ölü Nijerya'da camiye silahlı saldırı: 13 ölü
Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman’a yüklendi: Bu dava sizin şahsi hesaplarınıza sığmaz Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman'a yüklendi: Bu dava sizin şahsi hesaplarınıza sığmaz
Bakan Fidan’dan Ukrayna için diplomasi trafiği: Türkiye barış için desteğe hazır Bakan Fidan'dan Ukrayna için diplomasi trafiği: Türkiye barış için desteğe hazır
Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler’in başını yaktı Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler'in başını yaktı

14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
14:53
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 15:55:23. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze Konferansı İstanbul'da Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.