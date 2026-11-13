Gazze Sağlık Bakanlığı Müdürü Burş, Nasır Hastanesi saldırısında 6 kişi öldü, dedi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, İsrail ordusunun 2023'ten bu yana Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ni 7 kez hedef aldığını belirterek, uluslararası toplumun sağlık tesislerini koruyamamasını, " Dünya, bir hastane yatağını korumaktan aciz." sözleriyle eleştirdi.

Burş, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün Nasır Hastanesi'nin ameliyathane bölümünün bulunduğu binaya düzenlediği hava saldırısını sert sözlerle eleştirdi.

Saldırıda aralarında bir doktor ve bir çocuğun da bulunduğu 6 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 30 kişinin yaralandığını belirten Burş, saldırı nedeniyle bazı temel sağlık hizmetlerinin de aksadığını ifade etti.

Burş, İsrail'in 2023'ten bu yana hastaneyi 7 kez bombaladığını kaydederek, saldırıların doğum, çocuk, ortopedi, cerrahi ve yanık tedavi bölümlerinin yanı sıra tıbbi malzemeleri de etkilediğini aktardı.

Hastanelerin uluslararası anlaşmalarla koruma altında olduğunu ancak İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü vurgulayan Burş, uluslararası toplumun bu tesisleri koruyamamasını, "Dünya, bir hastane yatağını korumaktan aciz." sözleriyle eleştirdi.

Burş, uluslararası hukukun hastanelere dokunulmazlık, hastalara haklar ve doktorlara koruma sağladığına ancak saldırıların bu güvenceleri kağıt üzerinde bıraktığına dikkati çekerek, uluslararası hukuk metinlerinin hastaların hayatını kurtaracak somut adımlara dönüştürülmesi gerektiğini bildirdi.

Uluslararası tepkilerin açıklamalarla sınırlı kalmasını eleştirdi

Uluslararası toplumun saldırılara karşı yalnızca kınama ve endişe açıklamaları yapmakla yetindiğini, İsrail'i saldırıları durdurmaya zorlayacak adımlar atmadığını kaydeden Burş, "Her saldırının ardından bir açıklama, her açıklamanın ardından başka bir saldırı geliyor. Hesap verme ise erteleniyor." açıklamasını yaptı.

Burş, Cenevre Sözleşmeleri'nin yeniden hatırlatılmasından ziyade İsrail'e bu sözleşmelere uyma yükümlülüğünü yerine getirmesi için baskı yapılması gerektiğini belirterek, hastaların hukukun güzel ifadelerini değil, hayatta kalmayı beklediğini ifade etti.

Gazze'de sağlık sistemi ağır koşullarda hizmet vermeye çalışıyor

Gazze'deki sağlık sistemi, İsrail'in tekrarlanan saldırıları, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği ile insani yardımların girişine yönelik kısıtlamalar nedeniyle ağır koşullarda hizmet vermeye çalışıyor.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) nisan ayında yayımladığı açıklamaya göre, Gazze'de hastaneler, birinci basamak sağlık merkezleri, klinikler, eczaneler ve laboratuvarların da aralarında bulunduğu 1800'den fazla sağlık tesisi İsrail saldırılarında tamamen yıkıldı veya hasar gördü.

DSÖ'nün Filistin topraklarındaki temsilcisi Reinhold van de Weerdt, Gazze'deki sağlık sisteminin yeniden inşası ve rehabilitasyonu için 5 yılda yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırım gerektiğini belirtmişti.

Gazze'deki sağlık sektörü, 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve yardımların girişine yönelik kısıtlamalar nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşıyor.

Gazze Sağlık Bakanlığının son verilere göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in ihlallerinde 1622 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 878 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 175 binden fazla kişi yaralandı. Saldırılar, Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 90'ında yıkıma yol açtı.