Gazze Sağlık Bakanlığı, yakıtı biten jeneratörlerde kalıcı bozulma uyarısı yaptı - Son Dakika
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Gazze Sağlık Bakanlığı, yakıtı biten jeneratörlerde kalıcı bozulma uyarısı yaptı

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Gazze Sağlık Bakanlığı, yakıtı biten jeneratörlerde kalıcı bozulma uyarısı yaptı
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Gazze Sağlık Bakanlığı, hastane jeneratörlerinin yakıtı tükenince durma ve kalıcı bozulma riski bulunduğunu, acil müdahale gerektiğini bildirdi. Bakanlık, elektrikle çalışan tıbbi cihazların hasta ve yaralıların hayatını doğrudan tehdit ettiğini belirtti.

Gazze Şeridi’nde az sayıda hastane hâlâ hizmet veriyor. Bu hastanelerde hayati ünitelere elektrik sağlayan jeneratörler, yakıt yokluğu nedeniyle her an durabilir. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, bu durumun hasta ve yaralıların hayatını tehlikeye attığı uyarısında bulundu.

“SON KRİTİK NOKTAYA GELDİ”

Bakanlık açıklamasında, hastanelerdeki hayati ünitelere elektrik sağlayan jeneratörlerin durma ve bozulma tehlikesine dikkat çekildi. Yakıt tamamen tükenirse jeneratörlerin aniden ve zorunlu olarak durabileceği belirtildi. Bunun motorların yanmasına ya da arızalanmasına yol açabileceğinin altı çizildi. Sürekli yakıt sıkıntısı yaşanan ve az yakıtla çalıştırılan jeneratörlerin mekanik olarak “son kritik noktaya geldiği” ifade edildi.

YANAN JENERATÖR BİR DAHA ÇALIŞMIYOR

Açıklamaya göre mühendisler, karmaşık teknik koşullar altında jeneratörleri takip ediyor. Hayati ünitelere elektrik verilebilmesi için jeneratörleri çalışır durumda tutmaya çalışıyorlar. Yakıt eksikliği nedeniyle yanan jeneratörlerde hasarın kalıcı olduğu ve bu makinelerin bir daha çalıştırılamadığı hatırlatıldı.

ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI YİNELENDİ

İlgili tüm kuruluşlara seslenilen açıklamada, sorunun artık yalnızca yakıt eksikliği olmadığı vurgulandı. Kalan jeneratörlerin arızalanmasını önlemek için acil müdahale çağrısı yinelendi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı bir gün önce de hastanelerdeki jeneratörleri çalıştırmak için gerekli yakıtın tükendiğini duyurmuştu.

TIBBİ CİHAZLAR JENERATÖRLE ÇALIŞIYOR

Gazze Şeridi’nde az sayıda kalan hastanelerde, hasta ve yaralıların tedavi edildiği bölümlerdeki tıbbi cihazlar jeneratörlerin ürettiği elektrikle çalışıyor. İsrail insani yardım, ilaç ve yakıt girişini kısıtlıyor. Hastanelere yakıt ulaştırılamaması, tıbbi cihazlara bağlı hasta ve yaralıların hayatını doğrudan tehdit ediyor.

74 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi’ne saldırılar düzenliyor ve bu saldırılarda okullar ve hastaneler de hedef alındı. Saldırılarda 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı. Altyapının yaklaşık yüzde 90'ının tahrip edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA
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