Gazze Şeridi, bu sene de bayrama "İsrail soykırımı" altında giriyor

Gazze Şeridi'nde uzun süredir ağır saldırılara, aç ve zorla yerinden edilmeye maruz bırakılan Filistinliler, yaklaşan Kurban Bayramı'na, İsrail'in uyguladığı soykırımın gölgesinde giriyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırı ve yıkımı, birkaç gün sonra başlayacak Kurban Bayramı sevincine dair belirtileri daha henüz ortaya çıkmadan siliyor.

Harabeye dönmüş kent sokakları defalarca zorla yerinden edilen Filistinliler için sığınacak bir yer haline gelmişken, sokak köşelerinde biriken yığınlar arasında açlıktan bitkin düşmüş yüzlerde bayram neşesinden eser yok.

Filistinliler bu sene de bayrama, yeni giysiler almak, kurbanlıkları hazırlamak gibi tatlı telaşlardan uzakta, ne yazın sıcağından ne de kışın soğuğundan koruyan; mahrem ve onurlu bir hayatın olmadığı iptidai çadırlarda giriyor.

Bayram Gazze'ye halkın hayatta kalmak için en temel ihtiyaçları karşılamaya çalıştığı, sürekli bombalanma, geniş çaplı yıkım, gelir kaynaklarının yokluğu ve insani yardımın tamamen kesildiği bir atmosferde geliyor.

Bayram için hazırlanan sokaklar harabeye döndü

İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde evler birer enkaz yığınına dönüştü.

Saldırılardan önce bayram hazırlıkları için duvarlar, evlerin girişleri süslenirken şimdiler de ise bu duvarlar harabe haline geldi.

Kurbanlık alanların oluşturulduğu, bayramlık kıyafetler ya da hediye almak için çoluk çocuk tüm ailenin dükkan dükkan dolaştığı Gazze sokakları ise şimdi abluka, yıkım ve kan gölüne dönüştü.

"Bayram değil, felaket"

Yedi kişilik ailesine bakan Nehad Ebu Amşe, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndan defalarca göç etmek zorunda kaldığını ve bayram öncesi çocuğuna ayakkabı dahi bulamadığını dile getirdi.

Ailesiyle birlikte çadırda kalan Ebu Amşe, yaşadıkları durumu şöyle ifade etti:

"Bayram sevinci kalmadı. Bayram bu yıl bir felaket. Ne bayram var, ne sevinç. Ne su var, ne yemek. İnsanlar ekmek dileniyor. Çocuğum bütün gün aç olduğunu söylüyor, ayakta bile duramıyor.

Gazze'de her evde ya bir şehit var ya yaralı, ya da açlıkla mücadele eden insanlar. Çadırlarda en temel yaşam koşulları bile sağlanamıyor; bombardıman, silah, başıboş köpeklerin sesleri ve açlık nedeniyle uyuyamıyoruz."

Çocuklar açlıktan ölüyor

Filistinli 79 yaşındaki Adil Şamiye ise "Hayatım boyunca böyle bir duruma hiç tanık olmadım, şu an yaşadığımız en kötü dönem. Gıda ve su tamamen tükenmiş durumda" dedi.

Kuzeydeki Beyt Hanun'dan yerinden edilmiş olan Şamiye, "Çocuklar açlıktan ölüyor. Bu, savaşın gölgesinde geçirdiğimiz en kötü bayram" ifadelerini kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail kuşatmasının neden olduğu yetersiz beslenme sonucu 60 Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Şamiye, "Bayram havası yerini kasvetli bir ortama bıraktı. Savaştan önce çocukları sevindirirdik ama bugün bayramdan eser yok" sözlerine yer vererek, ne yiyecek bulabildiklerini ne de kurban kesebildiklerini söyledi.

"Sadece eve dönmek istiyorum"

Durum, zorla yerinden edilen 72 yaşındaki Aişe Ebu Salah için de farklı değil. Sağlık durumu iyi olmayan Ebu Salah, yaşamın en temel koşullarından yoksun şekilde bir çadırda barınıyor.

Ekonomik durumun çok kötü olduğunu söyleyen Ebu Salah, soykırım altındaki Gazze'de kurbanlıkların olmadığını ve bayramın hiçbir belirtisinin hissedilmediğini ifade etti.

"Eskiden bayram harçlığı verir, kurban keserdik. Bugün ise yiyecek bir tabak çorba dahi bulamıyorum" diyen Ebu Salah, evine dönmeyi dileyerek "Toprağında yaşasam bile yeter." dedi.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana, Gazze'de tüm uluslararası çağrılara ve Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma kararlarına rağmen soykırım niteliğinde bir savaş yürütüyor. Bu savaş, katliam, aç bırakma, yıkım ve zorla yerinden etmeyi kapsıyor.