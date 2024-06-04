Gazze Şeridi'nde çocuklar bitmek bilmeyen bir kabus yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze Şeridi'nde çocuklar bitmek bilmeyen bir kabus yaşıyor

Gazze Şeridi\'nde çocuklar bitmek bilmeyen bir kabus yaşıyor

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde çocukların bitmek bilmeyen bir kabus yaşadığını belirtti. UNRWA'ya göre bombardımanlar, yerinden edilmeler, yiyecek ve su eksikliği ve eğitimden yoksun bırakılma tüm nesilde travma yaratıyor. UNRWA, psikososyal destek ekipleriyle çocukları rahatlatmaya ve umut vermeye çalışıyor. Gazze'de su arıtma tesislerinin kapandığı ve insanların suya erişim sağlamak için uzun mesafeler yürüdüğü belirtiliyor. İsrail saldırılarında binlerce Filistinli öldü, enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

04.06.2024 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları altındaki "Gazze Şeridi'nde çocukların bitmek bilmeyen bir kabusu yaşadığını" belirtti.

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, bombardımanlar, zorla yerinden edilmeler, yiyecek ve su eksikliği ve eğitimden yoksun bırakılmanın tüm nesilde travma yarattığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde çocukların bitmek bilmeyen bir kabusu yaşadığı vurgulanan açıklamada, UNRWA'ya bağlı psikososyal destek ekiplerinin Gazze'deki çocukları rahatlatmak ve onlara umut vermek için çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

UNRWA'dan gün içinde yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde "neredeyse hiç yakıt bulunmadığından" su arıtma tesislerinin kapandığı belirtilerek, "Aileler ve çocuklar su bulmak için sıcakta uzun mesafeler yürüyorlar. İnsanların yaşamak için suya ihtiyacı var. İsrailli yetkililer şimdi (suya) erişim sağlamalı." ifadelerine yer verilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 550 Filistinli öldürüldü, 82 bin 959 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İsrail, Çocuk, Gazze, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'nde çocuklar bitmek bilmeyen bir kabus yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:24 Bağcılar’da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası Bağcılar'da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası
17:06 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’ye mi getiriliyor Bomba iddiaya yalanlama geldi FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'ye mi getiriliyor? Bomba iddiaya yalanlama geldi
16:56 İşte tüm detaylar AYM’den 703 sayılı KHK’nın birçok maddesinde iptal kararı İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı
16:09 AYM kararını verdi: Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi AYM kararını verdi: Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
17:20 Mourinho’dan sonra bir darbe daha Aziz Yıldırım’ın en yakını Ali Koç’un yanına geçti Mourinho'dan sonra bir darbe daha! Aziz Yıldırım'ın en yakını Ali Koç'un yanına geçti
17:07 CHP lideri Özel’den İYİ Partili Çömez’e: Aday oldu, muhtar kadar oy aldı CHP lideri Özel'den İYİ Partili Çömez'e: Aday oldu, muhtar kadar oy aldı
16:52 Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray İşte sezonun kart şampiyonu Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray! İşte sezonun kart şampiyonu
16:29 Cardiff City Erol Bulut’un sözleşmesini uzattı Cardiff City Erol Bulut'un sözleşmesini uzattı
15:39 X’ten yeni uygulama Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi X'ten yeni uygulama! Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 18:17:47. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze Şeridi'nde çocuklar bitmek bilmeyen bir kabus yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement