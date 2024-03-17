Gazze Şeridi\'nde İsrail saldırılarında ölü sayısı 31.553\'e yükseldi

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ÇEKİM TARİHİ: 16 Mart 2024

Gazze Şeridi'nden çeşitli sokak manzaraları

Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı yazılı basın açıklamasında, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 31.553'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlığa göre, İsrail ordusu son 24 saat içinde 63 Filistinliyi öldürürken 112 kişiyi yaraladı. Böylece İsrail-Hamas çatışmasının başlamasından bu yana toplam ölü sayısı 31.553'e, yaralı sayısı ise 73.546'ya yükseldi.

Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurmaya zorlamak, sivillerin güvenliğini ve yardımların sürdürülebilir bir şekilde ulaştırılmasını garanti altına almak için BM Güvenlik Konseyi'nde alınacak bağlayıcı bir karar yoluyla uluslararası insani müdahale çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı basın açıklamasında İsrail'in sivillerin korunması ve temel insani ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik gerçekçi bir plan sunmadan ısrarla Refah kentini işgal etme tehdidinde bulunduğunu vurguladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)