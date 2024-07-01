Gazze Şeridi'nde Sağlık Koşulları Kötüleşiyor

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GAZZE, 1 Temmuz (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yıkılmış binalar arasındaki bir sokağın ortasında biriken lağım suları, 30 Haziran 2024.

Birleşmiş Milletler bünyesindeki mülteci ajansı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Filistin'in kıyı bölgesi olan Gazze Şeridi'nde sağlık koşullarının giderek daha da kötüleştiğini ve bölge sakinlerinin en acil şekilde sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyduğunu belirtti. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)