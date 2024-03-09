Gazze Şeridi'ndeki Halk, Bombardımanlardan Kaçmak İçin Sahillere Akın Ediyor

İsrail'in 5 ayı aşkın süredir bombaladığı ve abluka altında tutarak kasten kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ndeki halk, "barut kokusu ve ölüm sahnelerinden" kaçmak için tek nefes alabildikleri sahillere akın ediyor.
İsrail'in hava, kara ve denizden sürekli bombaladığı Gazze halkı, saldırıların olumsuz etki ve yansımalarından kaçmaya çalışıyor.
"Nefes alabildikleri" tek yer olan sahile giderek orada uzun saatler geçiren Filistinliler, boğucu ablukanın yoğunlaşması ve insani krizlerin ciddi oranda kötüleşmesi nedeniyle çok zor ve acı şartlar altında yaşıyor.
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kenti sahilinde arkadaşlarıyla vakit geçiren Bera Sehmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Han Yunus'tan göç ederek buraya geldiğini belirterek, "Yerimizden edildik. Burada küçük bir çadırda kalıyoruz. Sahil, nefes alabileceğimiz tek yer." dedi.
Denizin Gazze Şeridi'nde yaşayanların tek çıkış noktası olmaya devam edeceğini başka seçeneklerinin de olmadığını dile getiren Sehmud, "Çadırda oturmak boğulma ve depresyona girmemize neden oluyor. Bu yüzden deniz kıyısında oturup vakit geçirerek savaşın olumsuz etki ve yansımalarından kaçmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Han Yunus'tan göç ederek çocuklarıyla Deyr el-Belah'a gelen Mustafa Ebu Mensi de "Evimiz işgalcilerin füzeleriyle yıkıldı. Tüm kurumlar yerle bir edildi. Şartlar artık çok zor. Yaşanacak yer kalmadı. Her yerde yıkım var." şeklinde konuştu.
Ebu Mensi, hayatın baskılarından kaçarak sahil tarafına geldiklerini belirterek, "Yıkım çok büyük. Hep çadırda oturuyoruz, işler zor ve karmaşık. Gelir yok, masraf ve ihtiyaçlar çok iş de yok. Allah'a şükürler olsun." ifadelerini kullandı.
Gazze Şeridi'ndeki yıkıcı savaşın sona ermesini, hayatın normale dönmesini ve yıkım yerine yeniden inşa aşamasının başlamasını ümit ettiklerini vurgulayan Ebu Mensi, altıncı ayında devam eden saldırıların hayatı ciddi derecede zorlaştırdığını kaydetti.
Gazzeli Said el-Keylani de özellikle bombardıman esnasında Gazze Şeridi sakinleri için deniz kıyısının tek çıkış noktası olduğu dile getirerek, şunları söyledi:
"Zor şartlarda sürekli çadırlarda oturuyoruz. Biz hayattan tat almamış bir nesiliz. Az da olsa kendimizi iyi hissetmek için deniz kıyısına atıyoruz. Hayatın ve savaşın kaygılarından bitkin düşen birçok kişi kendini buraya attı."
Keylani, İslam alemine çalınan haklarının geri alınması için Filistin halkının yanında durmaları çağrısında bulundu.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 960 Filistinli öldürüldü, 72 bin 524 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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