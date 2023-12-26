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Gazze Şeridi'ndeki Hristiyanlar Noel'i saldırıların gölgesinde karşıladı - Son Dakika
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Gazze Şeridi'ndeki Hristiyanlar Noel'i saldırıların gölgesinde karşıladı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki Hristiyanlar, Noel'i saldırıların gölgesinde karşıladı. İsrail ordusu, Noel döneminde Müslüman ve Hristiyan ayrımı yapmadan çok sayıda Filistinliyi öldürdü. Gazze Şeridi'ndeki Hristiyanlar, Noel ayinlerini gerçekleştirdikleri Kutsal Aile Katolik Kilisesinde bayram sevincini yaşayamadıklarını ve zor koşullar altında kutladıklarını belirtti. İsrail'in kiliseler dahil kutsal yerleri bombalaması ve temel yaşam gereksinimlerinin bulunmaması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki Hristiyanlar yiyecek, su ve güvenlik arayışı içinde Noel'i geçirdi.

Gazze Şeridi\'ndeki Hristiyanlar Noel\'i saldırıların gölgesinde karşıladı
26.12.2023 - 17:36,
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki Hristiyanlar, Noel'i saldırıların gölgesinde karşıladı.

Hristiyanlığın en eski bayramlarından Noel, Gregoryen takvimini esas alan Protestanlar ve Katolikler ile bazı Ortodokslar tarafından 25 Aralık'ta, Jülyen takvimini esas alan Ortodokslar tarafından ise 7 Ocak'ta kutlanıyor.

Gazze Şeridi'ndeki Hristiyanlar, Noel'e eşlik eden dini ritüellerin bir parçası olarak gece ayinlerini Gazze şehir merkezindeki Kutsal Aile Katolik Kilisesinde gerçekleştirdi.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına Noel'de de devam eden İsrail ordusu, bu dönemde Müslüman ve Hristiyan ayrımı yapmaksızın çoğu çocuk ve kadın olmak üzere çok sayıda Filistinliyi öldürdü.

-"Kimse farkına varmadan burada yok olup gideceğiz"

Kutsal Aile Kilisesindeki Noel ayinine katılan Davud Terzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu savaş bizi yiyecek ve su aramak zorunda bıraktı ama bulamıyoruz. Bu felaketi durdurmak için herkesin müdahale etmesi gerekiyor. Yoksa kimse farkına varmadan burada yok olup gideceğiz." dedi.

Herkese çağrı yapan Terzi, "Dünyaya ve Hristiyan alemine mesajımız; Hristiyan veya Müslüman hepimizi tüketen bu yıkıcı savaşın durdurulması için harekete geçin." ifadesini kullandı.

Noel'in daha önce kendileri için sevinç ve mutluluk günü olduğuna işaret eden Terzi, şöyle devam etti:

"Bu kutsal günü, bu yıl daha önce hiç yaşamadığımız zor ve sert koşullar altında karşılıyoruz. Ölen, yaralı olan, yetim kalan çocuklarımız, eşi ölen kadınlarımız, yıkılan evlerimiz var. Nasıl kutlama yapalım?"

Bayram sevinci yaşayamadıklarını dile getiren Terzi, derin bir üzüntü hissettiklerini söyledi.

-"Bayramı yiyecek, su ve güvenlik arayarak geçireceğiz"

Julia Ayyad da Gazze Şeridi halkının çok uzun süredir İsrail ablukası altında mağdur olduğunu ancak 7 Ekim'den bu yana yaşananların benzeri görülmemiş bir durum olduğunu söyledi.

Filistinli kadın, "Bu yıl bayramımızı abluka ve savaş altında, üzerimizde yıkım ve yüreklerimizde büyük bir hüzünle karşıladık. Uzun yıllar boyunca işgal ve abluka yüzünden acılar çektik; şimdi de bu savaş yüzünden çok büyük acılar yaşıyoruz." dedi.

Savaş dehşeti içinde bayram sevincini yaşamanın zor olduğunu ifade eden Ayyad, "Biz her an ölüyoruz ve İsrail, bayram olsun ya da olmasın bizi umursamayacak. Bombalama sürüyor." diye konuştu.

Bu yıl Noel'i "yiyecek, su ve güvenlik arayışı içinde" geçirdiklerine işaret eden Ayyad, İsrail'in kiliseler dahil kutsal yerleri de bombaladığını, temel yaşam gereksinimlerinin artık Gazze'nin hiçbir yerinde bulunmadığını vurguladı.

Ayyad, "Tüm dünyanın yanımızda durmasını ve her gün yaşadığımız bu savaştan kurtulmamıza yardımcı olmasını umuyoruz. Kendimiz ve tüm Filistin halkı için barışın gelmesini istiyoruz. " ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 1000 Hristiyan Filistinlinin yüzde 70'i Kudüs'te merkezi bir kiliseye sahip olan Rum Ortodoks mezhebine, geri kalanı ise Latin Katolik mezhebine bağlı bulunuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında, Hıristiyanlara ve Müslümanlara ait çok sayıda ibadethane hedef alındı.

Kaynak: AA
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