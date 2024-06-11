Gazze ve kuzeyde açlık tehlikesi uyarısı - Son Dakika
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Gazze ve kuzeyde açlık tehlikesi uyarısı

Gazze ve kuzeyde açlık tehlikesi uyarısı

Gazze hükümeti, insani yardımların azalması ve yardım taşıyan tırların sayısındaki azalma nedeniyle Gazze ve kuzeydeki kentlerde yeniden açlık tehlikesi yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Geçen hafta sadece 224 tırın giriş yaptığı belirtilirken, İsrail'in tırların yüklerini azaltarak giren araçların sayısını artırma çabası içinde olduğu ifade edildi. Açıklamada, Gazze Şeridi'ne gıda ve insani yardım malzemelerinin girişinde yaşanan sıkıntılar ve Mısır tarafından gelebilecek yardımların engellenmesi de vurgulandı.

11.06.2024 22:53
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Gazze hükümeti, insani yardımların zayıflaması ve yardım taşıyan tırların sayılarındaki azalmadan dolayı, Gazze ve kuzeydeki kentlerde yeniden açlık yaşanması tehlikesi sebebiyle uyarıda bulundu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi yaptığı açıklamada, Gazze ve kuzey kentlerine giren tırların geçen hafta yalnızca 224 olduğunu duyurdu.

Açıklamada, yardım tırlarının çoğunluğunun Dünya Gıda Programı gözetiminde çalışan 5 fırının üretimi için olduğuna dikkat çekildi.

Kentlere giren yardım tırlarının geçen haftaya göre yüzde 12 azaldığına dikkati çekilen açıklamada, İsrail'in tırların yüklerini azaltarak giren araçların sayısını artırma hedefiyle dünya kamuoyunu aldatma çabası içinde olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, söz konusu iki kente günlük giren yardım tırlarının sayısının 35'i geçmediği ve bölgede 700 binden fazla kişinin abluka altında olduğu kaydedildi.

Gazze savaşının başladığı 7 Ekim'den bu yana gıda ya da diğer insani yardım malzemelerinin Gazze Şeridi'ne girişinde büyük sıkıntılar yaşanıyor.

Ayrıca, Refah Sınır Kapısı'nın da İsrail tarafından ele geçirilmesiyle Mısır tarafından gelme ihtimali olan yardımların da girişi engellenmiş oldu.

Kaynak: AA

İsrail, Mısır, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze ve kuzeyde açlık tehlikesi uyarısı - Son Dakika

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