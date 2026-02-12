Gazze'ye 1000 Hijyen Kolisi Gönderildi - Son Dakika
Gazze'ye 1000 Hijyen Kolisi Gönderildi

Gazze'ye 1000 Hijyen Kolisi Gönderildi
12.02.2026 15:01
Türk Kızılay, Mersin'den Gazze'ye 1000 hijyen kolisi göndermek için hazırlık yaptı.

Hatay'da Türk Kızılay organizasyonunda hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan 1000 hijyen kolisi, Mersin'den yola çıkacak gemiyle Gazze'ye ulaştırılacak.

Türk Kızılay İl Başkanı Hüseyin Kimyonoğlu, kurumun deposunda düzenlenen törende, bağışçıların desteklerinin Gazze'ye ulaştırılması için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Hijyen malzemelerinin, Mersin Uluslararası Limanı'ndan yola çıkacak "21. İyilik Gemisi" aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine gönderileceğini dile getiren Kimyonoğlu, "İnşallah Gazze'deki insanların sıkıntılarına bir nebze ilaç oluruz. Tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından 1000 hijyen kolisinin yüklendiği tır, Mersin'e uğurlandı.

Kaynak: AA

Güncel Gazze'ye 1000 Hijyen Kolisi Gönderildi

Gazze'ye 1000 Hijyen Kolisi Gönderildi
