Gazze'ye Destek İçin Diyarbakır ve Mardin'de Toplandılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'ye Destek İçin Diyarbakır ve Mardin'de Toplandılar

Gazze\'ye Destek İçin Diyarbakır ve Mardin\'de Toplandılar
13.03.2026 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır ve Mardin'de sivil toplum kuruluşları, Gazze halkına destek için bir araya geldi.

Diyarbakır ve Mardin'de, Dünya Kudüs Günü dolayısıyla bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, Gazze halkına destek çağrısında bulundu.

Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Vakfı, Alimler ve Medreseler Birliği (İttihad-ul Ulema) ve Özgür Kudüs Platformu öncülüğünde merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami önünde bir araya gelen katılımcılar, tekbir getirip ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Habip Akdoğan, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'nin İsrail'in sistematik saldırıları ve yayılmacı politikaları altında ağır bir kuşatma yaşadığını belirtti.

İsrail'in Gazze'de başlattığı ve Lübnan, Suriye, Yemen ile İran'a yaydığı çatışma sürecinin asla bir "güvenlik" meselesi olmadığını ifade eden Akdoğan, bölge ülkelerini zayıflatma, parçalama ve köleleştirme operasyonu olduğunu söyledi.

İsrail'in "saldırganlığının" dünya barışını doğrudan tehdit eden bir boyuta ulaştığını dile getiren Akdoğan, şunları kaydetti:

"Tüm bu saldırılar göstermektedir ki zulmün rengi, dili veya sınırı yoktur. Batılı güçler ve siyonist akıl, İslam coğrafyasını zayıflatmak için tek bir vücut gibi hareket etmektedir. Emperyalist güçler kendi aralarındaki ihtilafları bir kenara bırakıp İslam coğrafyasına karşı birleşmişken, bugün Müslümanlara düşen kendi aralarındaki ihtilafları bir kenara bırakmaları, ümmet bilincini yeniden güçlendirmeleri, mazlumların yanında güçlü bir duruş sergilemeleri, vahdet içinde hareket etmeleri ve bu küresel kuşatmaya karşı sarsılmaz bir kale inşa etmektir. ?Gazze'de dökülen kan ile Yemen'de açlıktan can veren çocuğun feryadı birdir. Gazze'nin okullarında bombalanan çocuklarla Tahran'ın okullarında bombalanan kız çocukları birdir."

Mardin

Merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi önünde bir araya gelen grup İsrail'e lanet, Filistin ve Mescid-i Aksa'ya destek mesajları içeren döviz ve pankartlar taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Fasih Memiş, Orta Doğu'nun, modern dünyanın gözleri önünde sistematik bir yok etme operasyonuna sahne olduğunu belirtti.

Kudüs ve Mescid-i Aksa'da süren işgal ve baskı politikalarının Orta Doğu'da kalıcı istikrarsızlığa neden olduğunu, bölgesel çatışmaları derinleştirdiğini, uluslararası gerilimleri artırdığını ve dünya barışını tehdit eden krizleri büyüttüğünü ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Müslümanların ilk kıblesi Kudüs, siyonist işgalin pençesinde kimliksizleştirilmeye çalışılırken İsrail'in başlattığı saldırılarla Gazze, tarihin en büyük toplu mezarlığına dönüştürülmüştür. Bu, sadece bir toprak kavgası değil, bir inancın ve halkın kökünü kazıma girişimidir. Gazze'de taş üstünde taş bırakmayan, Kudüs'ün mahremiyetini çiğneyen bu terör mekanizmasının lokomotifi olan Amerika ve İsrail ikilisinin bölgedeki yayılmacı emelleri, bölgedeki kaosun ana kaynağıdır. İsrail, bugün İran'ı doğrudan hedef alarak bölgesel bir savaşı tetiklemekten, bölgeyi topyekün bir yangın yerine çevirmekten çekinmemektedir."

Midyat ilçesinde de Bahçelievler Mahallesi'ndeki Veysel Karani Cami önünde toplanan vatandaşlar, tekbir getirdi, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Murat Yalçın, Kudüs'ün yalnızca Filistin halkının değil bütün Müslümanların ve tüm insanlığın ortak mirası olduğunu belirtti.

Yalçın, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'nin özgür olması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Diyarbakır, Orta Doğu, Mardin, Güncel, Kudüs, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'ye Destek İçin Diyarbakır ve Mardin'de Toplandılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ’’Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim’’ demiş Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' demiş
Şanlıurfa’da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
Gazze’de “Kardeşlik Çadır Kampı“na saldırı: Yaralılar var Gazze'de "Kardeşlik Çadır Kampı"na saldırı: Yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BM Genel Sekreteri Guterres’e ödül Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e ödül
Küçük çocuğun elindeki telefon patladı Küçük çocuğun elindeki telefon patladı
Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
2 milyar TL’lik yatırım O şehrimizde yepyeni bir stadyum yükseliyor 2 milyar TL'lik yatırım! O şehrimizde yepyeni bir stadyum yükseliyor
“Dur“ ihtarına uymadı, faturası ağır oldu "Dur" ihtarına uymadı, faturası ağır oldu

16:42
“Dünyanın en güzel kızı“ evleniyor: Nişan yüzüğü olay
"Dünyanın en güzel kızı" evleniyor: Nişan yüzüğü olay
16:38
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakip olacağı ayrılık
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakip olacağı ayrılık
16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
15:41
Trump ve Netanyahu’yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
15:10
Pezeşkiyan, Modi’nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
14:46
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
13:53
’’Krallığa ulaşacağız’’ diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa’yı mı yıkmak istiyor
''Krallığa ulaşacağız'' diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa'yı mı yıkmak istiyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 16:55:37. #.0.4#
SON DAKİKA: Gazze'ye Destek İçin Diyarbakır ve Mardin'de Toplandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.