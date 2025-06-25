Gazze'ye Destek İçin Posta Sanatı Sergisi - Son Dakika
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Gazze'ye Destek İçin Posta Sanatı Sergisi

25.06.2025 15:45
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İmam hatip öğrencileri Gazze'yi konu alan bir sanat sergisi düzenledi, toplumsal duyarlılık çağrısı yapıldı.

? Türkiye genelindeki imam hatip okullarında eğitim gören gençlerin katılımıyla " Gazze'nin Sesi Ol Zulmü Postala" temalı Uluslararası Posta Sanatı Sergisi Ayasofya Meydanı'nda açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin gerçekleştirdiği etkinlikte, "Gazze" temalı resim atölyesi de düzenlendi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan ÖNDER Başkanı Abdullah Ceylan, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım, işgal ve katliamının 1948'de başladığını, 7 Ekim 2023'ten itibaren ise bütün dünyanın Gazze'yi gündemine aldığını söyledi.

Gazze'de yaşanan katliamların tüm dünyanın vicdanını uyandırdığına dikkati çeken Ceylan, "Sadece Müslümanlar değil, vicdan sahibi bütün herkes Gazze'yi sahiplendi. Filistin'de dalgalandırılması yasak olan Filistin bayrağı, dünyanın dört bir yanında özgürce dalgalandırılmaya başladı. Üniversiteler, akademisyenler, meslek grupları, doktorlar, hukukçular ayağa kalktı. Aslında bütün dünyanın ses verdiği, ayağa kalktığı, katliama, soykırıma 'Dur.' dediği bir dönemdeyiz." diye konuştu.

Abdullah Ceylan, Türkiye'nin vicdanı olan gençlerin sesini yansıtacak bir işe imza atmak için bu etkinliği planladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gazze'yi konuşmaya hiç durmadan devam etmemiz gerekiyor. Gazze sadece siyasi düzlemde ele alınacak bir başlık değil. Bizim teknolojide, kültürde, sanatta, sporda, her platformda Gazze'yi konuşmamız, anlatmamız gerekiyor. Çünkü bu devirde yaşayan insanların evlatlarına söyleyecek bir sözü olması lazım. Gazze'de binlerce çocuk katledilirken 'Sen ne yaptın?' sorusuna verecek cevabımızın olması gerekiyor. Gazze'de anneler, çocuklar, babalar böyle toplu bir katliama ve soykırıma maruz kalırken vicdan sahibi insanlar olarak sessiz kalamazdık. Her platformda Gazze'yi konuşmaya, haykırmaya ve bunu dünyaya anlatmaya devam ediyoruz. Şuna inanıyoruz; Gazze özgür olacak, Filistin özgür olacak. Bu kaçınılmaz bir son. Zulümle abat olunmaz çünkü bunu biliyoruz."

"Çok net görüyoruz ki o vicdan sahibi herkes Gazze'nin yanında"

Gençlerin adalet ve merhamet temelli bir dünya kuracağına inandığını vurgulayan Ceylan, onların saf ve temiz dimağlarından süzülen resimleri Ayasofya'dan tüm dünyaya yansıtmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Ceylan, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gençlerin 450'den fazla resim gönderdiğinin altını çizerek, "Ayasofya'dayız. Bu da bizim için çok temsili bir anlam ifade ediyor. Ayasofya yıllarca esaret altında kaldı, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle açıldı ve şu anda özgürce Ayasofya'da ibadet ediliyor. Cumhurbaşkanımız Ayasofya'nın açılışında dedi ki; 'Ayasofya'nın özgürlüğü ve açılışı Kudüs'ün özgürlüğünün işaret fişeğidir'. Bugün Kudüs'ün özgürlüğünün işaret fişeği olan Ayasofya'nın önünden bütün dünyaya bu mesajlarımızı iletmek istiyoruz. Şu anda dünyanın dört bir yanından gelen turistler, farklı ülkelerin vatandaşları burada. Çok net görüyoruz ki vicdan sahibi herkes Gazze'nin yanında." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlik, gün boyunca devam edecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Abdullah Ceylan, Kültür Sanat, Politika, Türkiye, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'ye Destek İçin Posta Sanatı Sergisi - Son Dakika

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