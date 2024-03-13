Gazze'deki Filistin Hükümeti, İsrail'e Yardım Baskısı Yapıyor

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Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların deniz yoluyla ulaşımına dair mekanizmanın yararının tartışmaya açık olduğunu belirterek, yardımların sınır kapılarından ulaştırılması için Tel Aviv'e baskı kurulması çağrısında bulundu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, İsrail ordusunun 5 aydan uzun süredir saldırı ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne insani yardımların deniz yoluyla ulaştırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan bir geminin yola çıktığı haberlerine işaret eden Maruf, "Halkımızın karşı karşıya kaldığı insani felaketin gölgesinde bölgeye insani yardım çabalarının yetersiz seviyede olduğunu teyit ediyoruz. Özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 700 binden fazla kişi açlıkla mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu geminin taşıdığı yardımların bir veya iki tır yükünden ibaret olduğuna vurgu yapan Maruf, şunları kaydetti:

"Gazze'ye ulaşması günler alacak bu geminin hala nereye ve nasıl demirleneceği bilinmiyor. Bu gemi ayrıca İsrail ordusu tarafından aranacak, bu nedenle bu mekanizmanın yararı tartışmaya açık. Doğrusu herkesin, yardım araçlarının Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı ve Refah Sınır Kapısı'ndan girmesini sağlamak veya diğer bazı sınır kapılarının faaliyete geçirilmesi için işgalciye (İsrail'e) baskı kurmaları gerekir."

Maruf, Gazze'de aç bırakılan insanların ölümden kurtarılması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini belirterek insanları açlıktan kurtarmanın tek yolunun ise binlerce aracın sınır kapılarından hızlıca Gazze'ye girişine izin verilmesi olduğunu ifade etti.

Filistinli yetkili, İsrail yönetiminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararlarını görmezden gelerek insani yardımların Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaşmasını reddetmesiyle bölgede insani felakete neden olduğuna dikkati çekti.

İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'ın X hesabında yapılan açıklamada, Open Arms ile ABD merkezli World Central Kitchen kuruluşunun 200 tonluk gıda yardımını taşıyan geminin ilk kez Kıbrıs Adası üzerinden Gazze'ye doğru yola çıktığı belirtilmişti.

Gazze'ye gönderilecek gemi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Larnaka Limanı'ndan hareket etmeye hazırlanırken, Open Arms'ın hesabında "Böylelikle nüfusun karşı karşıya olduğu insani acil durumu hafifletmeyi başaracak birçok misyondan ilki olacağını umduğumuz son derece karmaşık bir görevle Gazze Şeridi'ne insani deniz koridoru açılıyor." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 272 Filistinli öldürüldü, 73 bin 24 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.