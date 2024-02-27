Gazze\'ye insani yardımların ulaştırılması için güvenli koşullar sağlanmalı

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Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için güvenli koşullar sağlanması gerektiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisine (OCHA) bağlı Filistin'deki insani yardım ekibi, yaptığı açıklamada, Han Yunus'taki askeri operasyonların merkezi konumunda bulunan Emel Hastanesi'nden aralarında hamile kadın, anne ve bir yenidoğanın da bulunduğu 24 hastanın tahliyesinin yapıldığı hatırlatıldı.

Tahliye hakkında İsrail güçlerine haber verilmesine rağmen Dünya Sağlık Örgütü liderliğindeki konvoyun hastaneden ayrıldığı andan itibaren saatlerce engellendiği vurgulanan açıklamada, İsrail ordusunun hastaları ve personeli "zorla" ambulanslardan indirdiği ifade edildi.

Açıklamada, yardım konvoylarının ateş altında olduğu ve düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının engellendiği kaydedilerek, "İnsani yardım çalışanları taciz edildi, korkutuldu veya İsrail güçlerince alıkonuldu, ayrıca insani altyapı vuruldu." denildi.

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasında güvenli koşullar sağlanmamasının sahadaki çalışanların alıkonulması, yaralanması riskini doğurabileceği vurgulandı.

Filistin Kızılayı, OCHA ile koordineli olarak 25 Şubat'ta Emel Hastanesi'nden 18'i hasta ve yaralı 24 kişiyi Refah'taki hastanelere nakletmiş ancak İsrail güçleri, konvoyun güzergahını ve hastalara refakat eden personelin isim ve kimlik numaralarını bilmesine rağmen, 7 saatten fazla bir süre boyunca konvoyun seyrine engel olmuştu.