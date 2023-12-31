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Gazze Dayanışma Platformu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti - Son Dakika
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Gazze Dayanışma Platformu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti

Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti. Platform üyeleri, Sarıyer'deki Mahmut Çavuş Camisi önünde bir araya geldi. İstinye Sahili'nden başlayan yürüyüşte, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları taşıyan grup, 'İsrail'in Suç Ortağı ABD'yi lanetliyoruz', 'Filistin halkının yanındayız' yazılı pankartlar açtı. ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, 'Katil ABD, katil İsrail' sloganları atarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Gazze Dayanışma Platformu, İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti
31.12.2023 - 18:00,
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Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Platform üyeleri, Sarıyer'deki Mahmut Çavuş Camisi önünde bir araya geldi. İstinye Sahili'nden başlayan yürüyüşte, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları taşıyan grup, "İsrail'in Suç Ortağı ABD'yi lanetliyoruz", "Filistin halkının yanındayız" yazılı pankartlar açtı.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, "Katil ABD, katil İsrail" sloganları atarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Gazze Dayanışma Platformu üyesi Mehmet Ali Kaçmaz, burada yaptığı basın açıklamasında, yaklaşık bir asırdır Siyonistlerin işgali altındaki Filistin topraklarının yaklaşık 3 aydır bir soykırıma sahne olduğunu söyledi.

Dünyanın gözleri önünde cereyan eden bu vahşetin karşısında, insanlık onurunu yitirmemiş ve bir nebze vicdan sahibi olan herkesin işgalcileri lanetlediğini belirten Kaçmaz, "Siyonist terör her yerde geniş kitlelerce protesto edilirken Filistin halkıyla dayanışma mesajları dünyada yükseliyor. Buna karşın hiçbir hukuki, insani, ahlaki kriter gözetmeden İsrail denilen hançeri İslam coğrafyasının kalbine saplayan dünün sömürgeci güçleri, bugün de soykırıma dönüşen bu zulme arka çıkıyorlar. 'İsrail'in kendini savunma hakkı' söylemiyle başta Gazze olmak üzere tüm Filistin topraklarında sürdürülen vahşi katliamları perdelemeye ya da doğrudan meşrulaştırmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

ABD'nin politikalarını eleştiren Kaçmaz, şu ifadeleri kullandı:

"ABD söylem ve eylemleriyle bu zalim güçlerin öncüsü, patronu konumundadır. Kurulduğu günden beri İsrail isimli çetenin hamiliğini yapan, her türlü zulmüne arka çıkan, bu cürümleriyle İslam ümmetinin bağrında derin yaralar açan ABD, 7 Ekim'den bu yana katliam çıtasını alabildiğine yükselten İsrail'in işlediği tüm zalimane, vahşi saldırıların da suç ortaklığını pervasızca üstlenmiştir. İşgalci çetenin Gazze'yi bir enkaza dönüştürmesine en küçük bir itirazı olmayan ama çıldırmışçasına yürüttüğü katliamlar dolayısıyla İsrail'in imajının zarar görebileceği endişesi taşıyan ABD yönetimi bu tutumuyla sadece Filistin halkına, İslam ümmetine değil, topyekun insanlığa karşı savaş açmıştır."

Kaçmaz, Filistin halkının yanında olduklarının altını çizerek, "Bizler Filistin halkının kardeşleri ve haktan, adaletten yana tavır sahipleri olarak işgalci, barbar Siyonist çetenin suç ortaklığını yapan ABD yönetimini protesto ediyor, lanetliyor; masum insanlara karşı işlenen insanlık suçlarının ortaklığını yapan bu zalimlerin bir gün mutlaka yargılanıp, hak ettikleri cezaya çarptırılacaklarının altını çiziyoruz." dedi.

Basın açıklamasının ardından eylem sona erdi.

Kaynak: AA
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