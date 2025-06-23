Gazzeli 11 Yaşındaki Aktivist Ramazan Ebu Jazar, İşgalin Sesini Dünyaya Duyuruyor

Gazzeli 11 yaşındaki aktivist, içerik üreticisi ve yazar Ramazan Ebu Jazar, yaptığı paylaşımlar ve kaleme aldığı "Çocukluk ve Kahramanlık Biyografisi" isimli kitapla İsrail işgalinin sesini dünyaya duyuruyor.

İsrail'in 2014 yılında 8 bin askerle kara saldırısı düzenlediği Gazze Şeridi'nde dünyaya gelen ve ismini bu saldırılarda hayatını kaybeden amcasından alan Gazzeli çocuk Ramazan Ebu Jazar, geçen yıl bölgedeki saldırılarda evleri yıkıldığı için tahliye edilerek, Katar'a getirilen Filistinli Jazar ailesinin en küçük üyesi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'den yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dünyanın ilgisini çeken ve Instagram platformunda 1,5 milyon takipçiye ulaşan Ebu Jazar, ateşkes ve yardım çağrılarıyla gündem oldu.

Kendisini "Gazzeli çocukların elçisi" olarak tanıtan Ebu Jazar, 27 Şubat 2024 tarihinde Gazze'deki yıkımı gözler önüne serdiği bir paylaşımında, "Gazze'nin kalbinden selam olsun. Benden gelecek yeni videoları takip edin. Dünya'nın gözü önündeki bu ablukayı kaldırmak için bize katılın" ifadeleri ile 53 milyon görüntülenme alarak dünyaya sesini duyurmayı başardı.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze halkının trajedisine tanıklık etmek amacıyla "Çocukluk ve Kahramanlık Biyografisi" adlı bir kitap da kaleme alan Filistinli Ramazan, Katar'ın başkenti Doha'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Filistin davasını her yerde anlatmaya devam edeceğini dile getiren Ramazan Ebu Jazar, "Bedenim Katar'da ancak kalbim ve gönlüm Gazze'de." dedi.

"Uyumaya bile korkuyorduk"

Gazze'de büyük acılar yaşadığını ve korku dolu günlere tanıklık ettiğini anlatan Ramazan Ebu Jazar, "Füze ve bombardımanların sesi altında uyumaya çalışıyorduk hatta öyle ki evimiz bombalanır ve uykuda oluruz diye uyumaya bile korkuyorduk. Üzerlerimizdeki savaş uçaklarının seslerinden Gazze'nin sokaklarında arkadaşlarla oyunlar oynamaya bile korkuyorduk." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye girmesi engellenen insani yardımlar sebebiyle yaşanan açlığın ciddi boyutlara ulaştığını belirten Ramazan Ebu Jazar, "Yemek ve su aramak için sokaklarda geziniyorduk. Çünkü Gazze'de bir parça yemek bulabilirseniz çok şanslıydınız. Tahammül edilemez zorluklar yaşadık. Maalesef sabretmesi zor günler geçirdik." şeklinde konuştu.

"Yakınlarınızın öldürüldüğünü ve evininiz yıkıldığını unutmak nasıl mümkün olabilir?"

Yaşadıkları korkuları ve zorlukları unutmanın mümkün olmayacağını vurgulayan Ramazan Ebu Jazar,

"Küçücük çocuklar bunlara nasıl dayansın? Bunları unutmak, bunlara dayanmak nasıl mümkün olabilir. Yakınlarınızın öldürüldüğünü ve evininiz yıkıldığını unutmak nasıl mümkün olabilir Füze seslerini ve bombaların düşmesini bir çocuk nasıl unutabilir?" diye sordu.

"Türkiye her zaman yanımızda oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam olsun"

İsrail'in saldırılarından ve yaşanan zorluklarından etkilendiğini dile getiren Ramazan, Türkiye'nin bu süreçte Gazze'nin yanında olduğunu belirterek, "Türkiye'ye Gazze halkına desteği için teşekkür ederiz. İnşallah Türkiye halkı Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kadar hep yanımızda olacak. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan hiçbir zaman bizden vazgeçmedi ve hep yanımızda oldu. Gazze'nin çocuklarından sevgili Erdoğan'a ve halkına selam olsun." diye konuştu.

Filistin'i ve Gazze'yi gündem etmekten vazgeçilmemesi gerektiğini vurgulayan Ramazan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler savaşı durdurmaya gücü olmayan çocuklarız ve rakamlardan ibaret değiliz. Bu acılar altında yaşamayı hak etmiyoruz. Biz savaşın ne olduğunu bilmeyi hak etmiyoruz. Ölümleri ve yıkımları yaşamaktansa, oyunlar oynamayı ve eğlenmeyi hak edecek yaştayız."

Yaşanan yıkımların, saldırıların ve işgallerin bir an önce son bulmasını dileyen Ramazan Ebu Jazar, "Dünya çocukları koruyamıyor mu, savunamıyor mu, içinizden bir Selahaddin Eyyubi yok mu, Mescid-i Aksa'yı özgürlüğüne kavuşturacak? Bizler de sizin çocuklarınız gibi değil miyiz, onlar çocuk ise biz de çocuk değil miyiz? Gazze'yi savunun, Filistin'i savunun" şeklinde konuştu.