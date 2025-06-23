Gazzeli 11 Yaşındaki Aktivist Ramazan Ebu Jazar, İşgalin Sesini Dünyaya Duyuruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazzeli 11 Yaşındaki Aktivist Ramazan Ebu Jazar, İşgalin Sesini Dünyaya Duyuruyor

23.06.2025 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazzeli 11 yaşındaki aktivist, içerik üreticisi ve yazar Ramazan Ebu Jazar, yaptığı paylaşımlar ve kaleme aldığı "Çocukluk ve Kahramanlık Biyografisi" isimli kitapla İsrail işgalinin sesini dünyaya duyuruyor.

Gazzeli 11 yaşındaki aktivist, içerik üreticisi ve yazar Ramazan Ebu Jazar, yaptığı paylaşımlar ve kaleme aldığı "Çocukluk ve Kahramanlık Biyografisi" isimli kitapla İsrail işgalinin sesini dünyaya duyuruyor.

İsrail'in 2014 yılında 8 bin askerle kara saldırısı düzenlediği Gazze Şeridi'nde dünyaya gelen ve ismini bu saldırılarda hayatını kaybeden amcasından alan Gazzeli çocuk Ramazan Ebu Jazar, geçen yıl bölgedeki saldırılarda evleri yıkıldığı için tahliye edilerek, Katar'a getirilen Filistinli Jazar ailesinin en küçük üyesi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'den yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dünyanın ilgisini çeken ve Instagram platformunda 1,5 milyon takipçiye ulaşan Ebu Jazar, ateşkes ve yardım çağrılarıyla gündem oldu.

Kendisini "Gazzeli çocukların elçisi" olarak tanıtan Ebu Jazar, 27 Şubat 2024 tarihinde Gazze'deki yıkımı gözler önüne serdiği bir paylaşımında, "Gazze'nin kalbinden selam olsun. Benden gelecek yeni videoları takip edin. Dünya'nın gözü önündeki bu ablukayı kaldırmak için bize katılın" ifadeleri ile 53 milyon görüntülenme alarak dünyaya sesini duyurmayı başardı.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze halkının trajedisine tanıklık etmek amacıyla "Çocukluk ve Kahramanlık Biyografisi" adlı bir kitap da kaleme alan Filistinli Ramazan, Katar'ın başkenti Doha'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Filistin davasını her yerde anlatmaya devam edeceğini dile getiren Ramazan Ebu Jazar, "Bedenim Katar'da ancak kalbim ve gönlüm Gazze'de." dedi.

"Uyumaya bile korkuyorduk"

Gazze'de büyük acılar yaşadığını ve korku dolu günlere tanıklık ettiğini anlatan Ramazan Ebu Jazar, "Füze ve bombardımanların sesi altında uyumaya çalışıyorduk hatta öyle ki evimiz bombalanır ve uykuda oluruz diye uyumaya bile korkuyorduk. Üzerlerimizdeki savaş uçaklarının seslerinden Gazze'nin sokaklarında arkadaşlarla oyunlar oynamaya bile korkuyorduk." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye girmesi engellenen insani yardımlar sebebiyle yaşanan açlığın ciddi boyutlara ulaştığını belirten Ramazan Ebu Jazar, "Yemek ve su aramak için sokaklarda geziniyorduk. Çünkü Gazze'de bir parça yemek bulabilirseniz çok şanslıydınız. Tahammül edilemez zorluklar yaşadık. Maalesef sabretmesi zor günler geçirdik." şeklinde konuştu.

"Yakınlarınızın öldürüldüğünü ve evininiz yıkıldığını unutmak nasıl mümkün olabilir?"

Yaşadıkları korkuları ve zorlukları unutmanın mümkün olmayacağını vurgulayan Ramazan Ebu Jazar,

"Küçücük çocuklar bunlara nasıl dayansın? Bunları unutmak, bunlara dayanmak nasıl mümkün olabilir. Yakınlarınızın öldürüldüğünü ve evininiz yıkıldığını unutmak nasıl mümkün olabilir Füze seslerini ve bombaların düşmesini bir çocuk nasıl unutabilir?" diye sordu.

"Türkiye her zaman yanımızda oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam olsun"

İsrail'in saldırılarından ve yaşanan zorluklarından etkilendiğini dile getiren Ramazan, Türkiye'nin bu süreçte Gazze'nin yanında olduğunu belirterek, "Türkiye'ye Gazze halkına desteği için teşekkür ederiz. İnşallah Türkiye halkı Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kadar hep yanımızda olacak. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan hiçbir zaman bizden vazgeçmedi ve hep yanımızda oldu. Gazze'nin çocuklarından sevgili Erdoğan'a ve halkına selam olsun." diye konuştu.

Filistin'i ve Gazze'yi gündem etmekten vazgeçilmemesi gerektiğini vurgulayan Ramazan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler savaşı durdurmaya gücü olmayan çocuklarız ve rakamlardan ibaret değiliz. Bu acılar altında yaşamayı hak etmiyoruz. Biz savaşın ne olduğunu bilmeyi hak etmiyoruz. Ölümleri ve yıkımları yaşamaktansa, oyunlar oynamayı ve eğlenmeyi hak edecek yaştayız."

Yaşanan yıkımların, saldırıların ve işgallerin bir an önce son bulmasını dileyen Ramazan Ebu Jazar, "Dünya çocukları koruyamıyor mu, savunamıyor mu, içinizden bir Selahaddin Eyyubi yok mu, Mescid-i Aksa'yı özgürlüğüne kavuşturacak? Bizler de sizin çocuklarınız gibi değil miyiz, onlar çocuk ise biz de çocuk değil miyiz? Gazze'yi savunun, Filistin'i savunun" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Çocukluk, İsrail, Güncel, Dünya, Çocuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazzeli 11 Yaşındaki Aktivist Ramazan Ebu Jazar, İşgalin Sesini Dünyaya Duyuruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu İznik Gölü'nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu
ABD’nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres’ten ilk yorum ABD'nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres'ten ilk yorum
Pogba futbola yeniden döndü Monaco’ya salı günü imzayı atıyor Pogba futbola yeniden döndü! Monaco'ya salı günü imzayı atıyor
Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo’nun yanına gidiyor Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo'nun yanına gidiyor
Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Anne, öz kızını boğarak öldürdü Anne, öz kızını boğarak öldürdü
Çin’den ABD’ye İran tepkisi: Orta Doğu’da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz
10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi 10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den transfer Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer
Donald Trump: İran rejimi İran’ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın Donald Trump: İran rejimi İran'ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga

18:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran’da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
17:36
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
16:46
Orta Doğu’da tansiyonu yükselten Trump’tan petrol uyarısı
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Trump'tan petrol uyarısı
15:57
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
08:37
Hoş geldin Paul Pogba Yeni adresi resmen belli oldu
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
08:20
ABD’nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi Hamaney adres verdi
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi
08:09
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp Yayın sonrası hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti
07:56
İsrail, İran’daki 6 havaalanını vurdu 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
07:53
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
07:41
Galatasaray’ın yıldızı futbolu bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
07:40
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
07:19
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
07:18
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
01:21
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga
Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 19:40:31. #7.13#
SON DAKİKA: Gazzeli 11 Yaşındaki Aktivist Ramazan Ebu Jazar, İşgalin Sesini Dünyaya Duyuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.