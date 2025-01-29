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GCIP Ödülleri Sahiplerini Buldu

GCIP Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye'deki girişimcilere yönelik GCIP ödülleri, 2.1 milyon lira ile çevre dostu projeleri destekliyor.

29.01.2025 13:49
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Türkiye'deki çevre dostu ve sürdürülebilir projeleri destekleyerek, girişimcilerin uluslararası arenada rekabet edebilir hale gelmesine katkı sağlayan toplam 2 milyon 100 bin liralık Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (GCIP) Ödülleri sahiplerini buldu.

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ve Küresel Çevre Fonu (GEF) işbirliğiyle yürütülen GCIP 2024 Türkiye Hızlandırıcısı Ödül Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla TÜBİTAK Başkanlık Feza Gürsey Salonu'nda gerçekleştirildi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin son yıllarda önemli gelişmelere ve başarılara sahne olduğunu söyledi.

Aydın, Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda girişimciliği destekleyen dinamik ve kapsayıcı bir ekosistem kurulmasıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde girişimciliğin farklı alanlara yayıldığını ve değer zincirlerinde uçtan uca desteklendiğini belirtti.

Prof. Dr. Orhan Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

Altyapı ve finansmandan insan kaynağına, yönetişimden kültüre kadar iyi tasarlanmış ekosistem kurgusu girişimciliğin bütün aşamalarını kapsamakta, kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı yenilikçi enstrümanlarla sürekli güncellenmektedir. Elde edilen bu başarıların sürdürülebilirliği adına işbirliği önemlidir. Bugün bu işbirliğinin güzel örneklerinden birine tanık oluyoruz. Paydaşlarımızın katkılarıyla ekosistemi genişletmeye devam ediyoruz. 16 ülkede yürütülen program sayesinde diğer ülkelerdeki iyi örneklerden öğrenme ve deneyimlerimizi paylaşma fırsatı buluyoruz. TÜBİTAK, girişimci, mentör ve jüri bildirimlerinden aldığı izlenimleri programlara entegre ederek öğrenim sürecini daha da zenginleştiriyor. Ödül törenini girişimciler için bir başlangıç niteliğinde görüyoruz. TÜBİTAK olarak GCIP finalistlerine girişim desteklerinde öncelik tanıyarak yolculukları boyunca yanlarında olmaya devam edeceğiz."

"Projelerin değeri 66 milyon dolar"

UNIDO Türkiye Başkanı Süleyman Yılmaz da bakanlıklarla halihazırda 11 proje yürüttüklerini, bunların şu an toplam bütçesinin 66 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Silikon Vadisi'ndeki girişimcilerin yüzde 40'a yakın kısmının göçmenlerden oluştuğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede Uluslararası Göç Örgütü, TÜBİTAK ve UNIDO ortaklığında GCIP benzeri bir projeyi başlattık. Bu projede de göçmenlerden oluşan girişimcilere destek verilmesi amaçlanıyor. Demir çelik, alüminyum ve çimento sektörlerini kapsayan iki karbonsuzlaştırma projemiz de bu sene başladı. Bunun yanında elektronik atık projemizi de bu yıl başlattık. Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürüttüğümüz biyokütle santrallerine destek projemizi bu sene tamamlıyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ozon tabakasına yönelik 5 ayrı projemiz var."

Program hakkında

Türkiye'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK koordinasyonunda uygulamaya alınan program, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, atık zenginleştirme, ileri malzemeler ve kimyasallar, ulaşım, yeşil binalar ve su verimliliği alanlarında yenilikçi çözümler sunan girişimleri desteklemeyi amaçlıyor.

GCIP Türkiye, girişimcilere eğitim ve mentorluk desteği sunarak projelerini geliştirmelerine olanak tanıyor. Program kapsamında düzenlenen hızlandırma kampları ve iş geliştirme eğitimleri sayesinde girişimciler, hem ulusal hem de uluslararası pazarlara erişim sağlayarak projelerini hayata geçirebiliyor.

GCIP Türkiye programına katılan girişimciler, sürdürülebilir teknolojiler konusunda farkındalık oluştururken çevresel etkileri minimize eden yenilikçi çözümler geliştiriyor. Türkiye'nin yeşil dönüşüm vizyonuyla uyumlu olarak, bu program sayesinde yerli girişimlerin uluslararası arenada rekabet gücü kazanması hedefleniyor.

Ödüller sahiplerini buldu

Bu kapsamda kazananlar ödüllerini Bakanlar Kacır ve Özdemir Göktaş'ın elinden aldı.

"GCIP Türkiye Hızlandırıcısı"nda ilk 10'a giren finalist takımlara plaketleri takdim edildi. OSTİM ve Arçelik tarafından özel ödüller verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TÜBİTAK işbirliğinde kadın girişimcilere yönelik ödüller de sahiplerini buldu. Bu kapsamda, "Toplumsal Etkide Öncü Kadın Girişimci Desteği", "Yenilikçi Kadın Girişimci Desteği", "En İyi Gelişim Gösteren Kadın Girişimci Desteği" ve "Genç Kadın Girişimci Desteği" kategorilerinde toplam 1 milyon lira ödül dağıtıldı.

TÜBİTAK tarafından verilen GCIP ödülleri de açıklandı. Törende toplam 1 milyon 100 bin liralık birincilik ikincilik ve üçüncülük ödülleri takdim edildi.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

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