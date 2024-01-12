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Gebze'de 4 Katlı Apartmanın Üçüncü Katında Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Gebze'de 4 Katlı Apartmanın Üçüncü Katında Çıkan Yangın Söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı apartmanın üçüncü katında çıkan yangın söndürüldü.

Gebze\'de 4 Katlı Apartmanın Üçüncü Katında Çıkan Yangın Söndürüldü
12.01.2024 - 11:33,  Güncelleme: 11:39
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı apartmanın üçüncü katında çıkan yangın söndürüldü.

Gaziler Mahallesi Şehit Özcan Demirci Caddesi'nde bir apartmanda V.Ç'nin oturduğu dairede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gebze'de 4 Katlı Apartmanın Üçüncü Katında Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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