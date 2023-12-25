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Gebze'de bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Gebze'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. İki genç arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşerek bıçakla yaralanmaya neden oldu. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Gebze\'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
25.12.2023 - 16:39,
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Sultan Orhan Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde İ.K.D. (18) ile B.U.(16) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla İ.K.D. sol bacağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Kocaeli, Gebze, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gebze'de bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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