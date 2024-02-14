Gebze'de devrilen hafriyat kamyonu güvenlik binasına çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Gebze'de devrilen hafriyat kamyonu güvenlik binasına çarptı: 3 yaralı

Gebze\'de devrilen hafriyat kamyonu güvenlik binasına çarptı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde F.O. idaresindeki hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak devrildi ve otomobil parçası üreten fabrikanın güvenlik noktasına çarptı. Kazada sürücü ile güvenlik görevlileri S.P. ve S.Ö. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

14.02.2024 14:23  Güncelleme: 14:25
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun güvenlik binasına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Gebze Güzeller Organize Sanayi İnönü Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde F.O. idaresindeki 41 L 9070 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonun, otomobil parçası üreten fabrikanın güvenlik noktasına çarpması sonucu sürücü ile güvenlik görevlileri S.P. ve S.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, bir süre trafiğe kapatılan yolda ulaşım kamyonun çekilmesinin ardından normale döndü.

Polis, sürücü F.O'nun, kamyonuna çarpan başka bir aracı takip ederken kazanın meydana geldiğini iddia etmesi üzerine soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gebze'de devrilen hafriyat kamyonu güvenlik binasına çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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