Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halk otobüsü ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 8 yaşındaki çocuk yaralandı.
Sultan Orhan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde Yavuz Ç. idaresindeki 41 J 4067 plakalı halk otobüsü ile Ramazan A. yönetimindeki 41 P 5985 plakalı servis minibüsü çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otobüste bulunan yolculardan Öykü Mina Z. (8) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Gebze'de halk otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 8 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?