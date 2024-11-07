Gebze'de Hayvan Ölüm İddiaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gebze'de Hayvan Ölüm İddiaları

Gebze\'de Hayvan Ölüm İddiaları

Gebze'deki rehabilitasyon merkezinde 45 hayvanın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

07.11.2024 20:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde 45 hayvanın öldürüldüğü iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 4 köpek ve 3 kediye Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü'nde otopsi yapıldı. Hazırlanan raporda; hayvanlarda vurma, çarpma, kesici alet ve ateşli silah yarasının tespit edilmediği belirtildi. Raporda, hayvanların akciğerlerinde şiddetli sıvı birikmesi, ödem ve kanama olduğu, diğer organların ise normal yapıda olduğu belirtildi.

Pelitli Mahallesi'nde bulunan Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni 11 Ekim Cuma günü ziyaret eden bir kişi, daha önce ziyaret ettiği hayvanların merkezde olmadığını fark etti. Hayvanseverler, hayvanların merkezde olmadığı iddiası üzerine rehabilitasyon merkezine gitti. Burada çöp konteynerlerindeki poşetlerde ölmüş hayvanları gören hayvanseverler, durumu yetkililere bildirdi. 30 köpek, 14 kedi ve 1 karganın iğneyle zehirlenip öldürüldüğü iddiası üzerine olay ile ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İLGİLİLER AÇIĞA ALINDI

Olay günü Gebze Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Balçık Barınma alanımız ve sokaklarımızdan ekiplerimizin cansız olarak topladığı 16 sokak köpeği, Gebze'de meydana gelen trafik kazaları sonucu yaşamını kaybeden 3 köpek ve kendi sağlık sorunları nedeniyle kurtarılamayan 10 köpeğe aittir. Aynı zamanda görüntülere yansıyan kedilerden 9 tanesi sokaklarımızdan çeşitli sebeplerle ölmüş olarak toplanan, 4 tanesi trafik kazası ile ölen ve 2 adet tedaviye cevap vermeyerek ölen kedilere aittir" ifadelerine yer verildi. Ayrıca belediye, ilgililerin soruşturma tamamlayıncaya kadar açığa alındığını duyurdu.

'VURMA, ÇARPMA, YARA TESPİT EDİLMEDİ'

Ölen 45 hayvandan 4 köpek ve 3 kedi otopsi yapılmak üzere aynı gün Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. 4 köpekte yapılan muayene ile ilgili değerlendirmede, akciğerlerinde şiddetli sıvı birikmesi, ödem ve kanama olduğu, diğer organların ise normal yapıda olduğu belirtildi. 3 kedi ile ilgili değerlendirmede de aynı ifadeler yer alırken kedilerde, hafif şekilde karaciğer iltihaplanmasının yer aldığı da belirtildi. Öte yandan raporda, hayvanlarda vurma, çarpma, kesici alet yarası ve ateşli silah yarasının tespit edilemediği, ağızdan ve burundan kan geldiği gözlendiği belirtildi. Karın boşluğu açıldığında hayvanın ölümünün yeni gerçekleştiği, yoğun kanama şekillendiği ve midenin boş olduğu ifadeleri de raporda yer aldı.

'ZEHİR İÇEREN MADDE TESPİT EDİLEMEDİ'

Köpek ve kedilerde hastalık yönünden yapılan incelemelere de raporda yer aldı. Raporda; köpekler yönünden gençlik hastalığı ve 'kanlı ishal' olarak bilinen hastalıkların negatif olduğu, kedilerde ise yoğun olarak görülen ve 'kedi koronavirüsü' olarak bilinen FIP testinin negatif olduğu belirtildi. Hayvanların karaciğer, mide- bağırsakları üzerinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden gönderilen tarımda kullanılan kimyasal madde olarak da bilinen pestisitler yönünden yapılan incelemede zehir içeren madde tespit edilmediği ifadeleri raporda yer aldı. Raporda, "Laboratuvarımızda şüpheli hayvan ölümlerinin araştırılmasına yönelik toksikolojik muayene analizleri sadece organik klorlu, organik fosforlu, pretroid ve karbamat grubu insektisitler yönünden yapılmaktadır" ifadelerine de yer verildi.

HABER: Nazım Özgün ERBULAN-Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, 3-sayfa, Kocaeli, Otopsi, Güncel, Gebze, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gebze'de Hayvan Ölüm İddiaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:48 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tekme tokat “konser“ kavgası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat "konser" kavgası
21:03 Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir
20:40 Kamuoyunda, ’’9. Yargı Paketi’ olarak bilinen, ’’Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’’ TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kamuoyunda, ''9. Yargı Paketi' olarak bilinen, ''Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
18:38 Mahkeme başkanından amca Salim Güran’a zor soru: Telefon görüşmelerini neden sildin Mahkeme başkanından amca Salim Güran'a zor soru: Telefon görüşmelerini neden sildin?
07:34 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
10:09 Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu
10:07 Barcelona’nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı Barcelona'nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı
09:51 Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı
09:50 Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı
09:49 Hakan Çalhanoğlun’dan inanılmaz istatistik Hakan Çalhanoğlun'dan inanılmaz istatistik
09:46 Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi
09:18 Beşiktaşlıları üzen görüntü Beşiktaşlıları üzen görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 22:18:57. #1.12#
SON DAKİKA: Gebze'de Hayvan Ölüm İddiaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.