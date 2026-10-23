Gebze'de kan bağışı etkinliği 2 gün sürecek, Büyükgöz cömertlik çağrısı yaptı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Türk Kızılay tarafından "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz hayra koştuklarını ve kan bağışı konusunda vatandaşların cömert davranması gerektiğini ifade etti.

Elde edilecek kan stokunun birçok hayatın kurtarılmasına vesile olacağını aktaran Büyükgöz, "Cömertlik her zaman maddi olarak olmaz. Böyle hayat kurtaracak cömertlik önemli. Bizler ilgili kurumlar olarak destek verdik." diye konuştu.

Türk Kızılay Gebze Şube Başkanı Celalettin Kurt da kan bağışının önemine dikkati çekerek, kampanyanın 2 gün süreceğini kaydetti.

İkramlıkların dağıtıldığı etkinliğe, Gebze İlçe Emniyet Müdürü Besim Güral, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Zıraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen ve vatandaşlar katıldı.