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Gebze'de minibüs kazası: 15 yaralı - Son Dakika
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Gebze'de minibüs kazası: 15 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yolcu minibüsünün bariyere çarpması sonucu 15 kişi yaralandı. Minibüsün çarptığı bariyer nedeniyle yolcu taşıyan araçta meydana gelen kaza sonucunda yaralananlar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazanın ardından yol trafiği bir süre kontrollü sağlandıktan sonra normale döndü. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Gebze\'de minibüs kazası: 15 yaralı
25.12.2023 - 09:27,
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yolcu minibüsünün bariyere çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.

Gebze'den İstanbul'a yolcu taşıyan firmaya ait G.A. idaresindeki 34 M 5905 plakalı minibüs, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde yan yoldan D-100 kara yolu İstanbul istikametine çıktığı sırada bariyere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 15 yolcu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yolda, kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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