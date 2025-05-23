Gebze'de Otomobil 3 Metreden Sokağa Düştü

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 3 metreden yan sokağa düştü. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Gebze ilçesi Eskihisar Feribot yolu üzerinde meydana geldi. B.H. yönetimindeki 34 JT 9189 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan demir korkulukları parçalayıp, yaklaşık 3 metreden yan sokağa düştü. Kaza sonucu park halindeki 41 YT 680 plakalı minibüs, 41 ARN 899 plakalı otomobil ve 41 U 3421 plakalı hafif ticari araç da hasar gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, kazada yaralanan olmadı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

HABER: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli)